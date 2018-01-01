Компания SKYWORTH представила бренд-стратегию «AI», презентовала новые зарубежные бренды и получила премию IFA Product Technical Innovation Award

News provided by

Skyworth RGB

11:32 ET

БЕРЛИН (BERLIN), 2 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- 31 августа 2018 года, в полном соответствии с графиком, состоялось открытие выставки 2018 Internationale Funkausstellung (IFA) Berlin. Целый ряд сенсационных заявлений, сделанных в первый же день работы мероприятия, мгновенно сделали китайский бренд SKYWORTH центром внимания выставки. В этом году SKYWORTH отмечает своё 30-летие. И награждение флагманского OLED-продукта бренда, S9A, золотой премией IFA Product Technical Innovation в категории «Интерактивные ИИ-инновации» стало отличным подарком к празднику. В ходе выставки SKYWORTH представил бренд-стратегию «AI» и презентовал новый бренд METZ blue, запуск которого в Европе, Индии, Гонконге и Китае запланирован на сентябрь этого года.

SKYWORTH in IFA
SKYWORTH in IFA
S9A won “AI Interactive Innovation Gold Award”
S9A won “AI Interactive Innovation Gold Award”
SKYWORTH in IFA S9A won “AI Interactive Innovation Gold Award”

Компания продемонстрировала гигантский 100-дюймовый телевизор TV G9, серию высококлассных продуктов OLED (W80, S9A, S8A), Android ТВ с концепцией «AI» и разработку Coocaa Lite TV с облачным голосовым сервисом Amazon Alexa и Prime. Экспозиция бренда также включала экспириенс-зал, где все желающие смогли воочию убедиться в потрясающем эффекте погружения, обеспечиваемом 86-дюймовым телевизором F7 с технологией Dolby Vision HDR в сочетании с системой домашнего кинотеатра 7.1.4 Dolby Atmos. Для демонстрации передовых разработок в области ИИ компанией была создан специальный зал смарт-технологий.

Флагманский OLED-телевизор S9A от SKYWORTH был отмечен золотой наградой в категории «Интерактивные ИИ-инновации». Являясь истинным пионером технологий искусственного интеллекта, компания презентовала свою обновленную бренд-стратегию, в основу которой положен продукт «AI TV». В дальнейшем торговая марка планирует делать акцент на искусственном интеллекте, создании смарт-устройств и обеспечении многоканального взаимодействия. SKYWORTH AI TV представляет собой комплексный ИИ-продукт, за аббревиатурой которого стоит не только Artificial Intelligence (искусственный интеллект) в экосистеме, но и Artistic Inspiration (художественное вдохновение) с точки зрения дизайна, Aesthetic Image (эстетичная картинка) в аспекте качества изображения и Acoustic Instrument (акустический инструмент), что намекает на высочайшее качество звучания. Таким образом, эта разработка представляет собой систему Всё-в-1. Новая стратегия отражает стремление SKYWORTH расширять свои навыки и возможности в отрасли ИИ. Комплексная линейка высококлассных OLED-телевизоров и смарт-ТВ от этого бренда полностью заслуживает «золота» в категории «Интерактивные ИИ-инновации».

Одновременно с обновлённой стратегией SKYWORTH также представил новый современный люксовый бренд METZ blue. Для SKYWORTH это ещё один шаг вперёд после успешного приобретения немецкого премиум-бренда Metz в 2015 году. В то время, как оригинальный бренд Metz продолжает занимать достойное место в немецком люксовом сегменте, METZ blue станет более инклюзивным и отвечающим потребностям молодого поколения. Начиная с сентября этого года, продукция под брендом METZ blue появится на прилавках магазинов в Европе, Индии, Гонконге и Китае.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.iskyworth.com

Facebook: https://www.facebook.com/SkyworthGlobal

E-mail: overseas@skyworth.com

Контактная информация для представителей СМИ: Дилан Ван (Dylan Wang), +86 15626184174, wanghaoyu@skyworth.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/738247/Skyworth_RGB_IFA.jpg 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/738248/Skyworth_RGB_IFA_Award.jpg

Related Links

http://www.iskyworth.com

Also from this source

Explore

More news releases in similar topics

You just read:

Компания SKYWORTH представила бренд-стратегию «AI», презентовала новые зарубежные бренды и получила премию IFA Product Technical Innovation Award

News provided by

Skyworth RGB

11:32 ET