Компания SKYWORTH представила бренд-стратегию «AI», презентовала новые зарубежные бренды и получила премию IFA Product Technical Innovation Award

Компания продемонстрировала гигантский 100-дюймовый телевизор TV G9, серию высококлассных продуктов OLED (W80, S9A, S8A), Android ТВ с концепцией «AI» и разработку Coocaa Lite TV с облачным голосовым сервисом Amazon Alexa и Prime. Экспозиция бренда также включала экспириенс-зал, где все желающие смогли воочию убедиться в потрясающем эффекте погружения, обеспечиваемом 86-дюймовым телевизором F7 с технологией Dolby Vision HDR в сочетании с системой домашнего кинотеатра 7.1.4 Dolby Atmos. Для демонстрации передовых разработок в области ИИ компанией была создан специальный зал смарт-технологий.

Флагманский OLED-телевизор S9A от SKYWORTH был отмечен золотой наградой в категории «Интерактивные ИИ-инновации». Являясь истинным пионером технологий искусственного интеллекта, компания презентовала свою обновленную бренд-стратегию, в основу которой положен продукт «AI TV». В дальнейшем торговая марка планирует делать акцент на искусственном интеллекте, создании смарт-устройств и обеспечении многоканального взаимодействия. SKYWORTH AI TV представляет собой комплексный ИИ-продукт, за аббревиатурой которого стоит не только Artificial Intelligence (искусственный интеллект) в экосистеме, но и Artistic Inspiration (художественное вдохновение) с точки зрения дизайна, Aesthetic Image (эстетичная картинка) в аспекте качества изображения и Acoustic Instrument (акустический инструмент), что намекает на высочайшее качество звучания. Таким образом, эта разработка представляет собой систему Всё-в-1. Новая стратегия отражает стремление SKYWORTH расширять свои навыки и возможности в отрасли ИИ. Комплексная линейка высококлассных OLED-телевизоров и смарт-ТВ от этого бренда полностью заслуживает «золота» в категории «Интерактивные ИИ-инновации».

Одновременно с обновлённой стратегией SKYWORTH также представил новый современный люксовый бренд METZ blue. Для SKYWORTH это ещё один шаг вперёд после успешного приобретения немецкого премиум-бренда Metz в 2015 году. В то время, как оригинальный бренд Metz продолжает занимать достойное место в немецком люксовом сегменте, METZ blue станет более инклюзивным и отвечающим потребностям молодого поколения. Начиная с сентября этого года, продукция под брендом METZ blue появится на прилавках магазинов в Европе, Индии, Гонконге и Китае.

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Контактная информация для представителей СМИ: Дилан Ван (Dylan Wang), +86 15626184174, wanghaoyu@skyworth.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/738247/Skyworth_RGB_IFA.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/738248/Skyworth_RGB_IFA_Award.jpg

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