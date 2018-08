Короткометражная лента «Mission: Green Computing» от Supermicro рассказывает о влиянии крупнейших центров данных на окружающую среду

Авторы фильма рассказывают о стремлении Supermicro, Intel и NASA сводить к минимуму экологический эффект современных центров обработки данных посредством энергоэффективных технологий и сокращения объемов электронных отходов

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 20 августа 2018 г. /PRNewswire/ --Компания Super Micro Computer, Inc.(кодNASDAQ : SMCI ), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных решений, а также экологически безопасных технологий для хранения данных и сетевого взаимодействия, cегодня сообщила о международном релизе нового короткометражного фильма под названием «Mission: Green Computing» (Миссия: зеленые вычисления), созданного в сотрудничестве с Intel и NASA.

Авторы актуального и отчасти провокационного кинопроекта исследуют жизненно важную роль центров обработки данных в вопросах поддержки миллионов сетевых устройств по всему земному шару, а также негативное воздействие стремительного увеличения числа таких центров на окружающую среду. В число основных экологических последствий, обсуждаемых в фильме, входят выбросы парниковых газов, потребление электроэнергии и электронные отходы.

Сегодняшний бизнес, без сомнения, заботит вопрос сокращения общей себестоимости владения (ТСО), но беспокоит ли их ТСЕ - общее воздействие на окружающую среду?

Как отмечает главный исполнительный директор и президент Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang): «Являясь лидером отрасли, мы ходим предоставлять своим клиентам беспорно лучшие решения, помогающие им экономить деньги и сокращать ТСО. Но при этом мы также стремимся делать вклад в защиту окружающей среде, отдавая положенную дань родной планете».

Главный технический директор по информационным технологиям и научный сотрудник Intel Fellow Шиша Кришнапура (Shesha Krishnapura), в свою очередь, комментирует: «Общаясь с информационными директорами компаний по всему миру, часто доводится слышать о цифровой трансформации и акценте на прикладном аспекте технологий. Однако все эти люди упускают из виду тот факт, что подобная трансформация должна совершаться на уровне инфраструктуры».

Научный сотрудник Главного департамента вычислительной информатики и технологий при Центре космических полетов Годдарта (NASA) Дэниел Даффи (Daniel Duffy) утверждает: «Подобные вычислительные ресурсы требуют большого объема энергии, поэтому мы стараемся быть максимально эффективными и думать об экологии».

По словам представителя Международного департамента моделирования и ассимиляции NASA Лесли Отта (Lesley Ott): «(Мы) не ходим исследовать парниковые газы, чтобы в последствии отвечать за обширные выбросы этих же вредных веществ».

Все перечисленные организации объединили свои усилия для внедрения разработанных Supermicro инновационных технологий ресурсоэкономичных центров данных, обеспечивающих сокращение ТСО и одновременно ограничивающих ТСЕ.

Смотрите «Mission: Green Computing» в режиме онлайн по ссылке www.supermicro.com/WeKeepITGreen .

