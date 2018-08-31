Международная выставка медицинского туризма г. Соннам - 2018

Данная международная конференция является первым мероприятием в соответствующей сфере, организованным муниципалитетом, и важным маркетинговым проектом, призванным продемонстрировать отечественным и зарубежным экспертам в сфере здравоохранения и жителям страны высокий уровень медицинских услуг, передовые медицинские технологии и ресурсы медицинского туризма, которыми располагает г. Соннам.

Данная выставка состоит из 4 частей: ▲ выставочных павильонов ▲ сопутствующих мероприятий ▲ специализированных стендов ▲ Игровые и экспериментальные программы с возможностью самостоятельно испытать различные технологии и медуслуги.

В рамках данной выставки предприниматели в области медицинского туризма из 7 стран, в частности Китая, России, Монголии и ОАЭ, и заказчики медицинского оборудования из 8 стран, в частности Индии, Малайзии и Мьянмы, будут приглашены на ознакомительные туры, международную конференцию и бизнес-встречи, в ходе которых ожидается заключение меморандумов, что придаст импульс дальнейшему привлечению иностранных пациентов в медучреждения, а также поможет развитию отрасли медуслуг и здравоохранения, ориентированных на глобальный рынок, в г. Соннам.

Для широкой публики организованы игровые и экспериментальные программы и специальные стенды. Участвуя в программах, где можно лично испытать и попробовать различные технологии и медуслуги, посетители выставки смогут пройти осмотр зубов, диагностику кожи головы, диагностику состава тела, массаж акупунктурных точек, ролевые игры посещения аптек для детей и др. Поучаствовав в интерактивных программах, представленных в специализированных стендах, посвященных деменции, косметологии и восточной медицине, посетители и участники выставки смогут легко освоить ранее незнакомую им тематику - медицинский туризм.

Кроме того, в PR-стенде Технологической долины Пангё и стенде глобальных игр можно будет увидеть технологические достижения мирового уровня предприятий, расположенных в г. Соннам. В стенде под названием «Халяль» будет представлена ближневосточная культура, которая еще незнакома многим из корейцев.

После внесения поправок в медицинское законодательство страны в 2009 году, администрация г. Соннам приняла указ об активизации медицинского туризма в 2014 году и приступила к превращению города в центр глобального медицинского туризма. Администрация г. Соннам прилагает последовательные усилия для того, чтобы продемонстрировать высокий уровень медицинских технологий медучреждений, расположенных в г. Соннам, а также привлечь иностранных пациентов, создав в 2014 году консультационный комитет по медицинскому туризму, а в 2016 году – совет по медицинскому туризму.

Все заинтересованные могут познакомиться с подробным планом мероприятий и заранее зарегистрироваться на официальном сайте «Международной выставки медицинского туризма г. Соннам - 2018» (http://seongnam-meditour.org).

Contact : Seongnam City Hall / +82-31-729-8616 / http://seongnam-meditour.org