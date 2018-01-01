Неотступное следование стратегиям зелёного развития приносит свои плоды в китайском Суйнине

СУЙНИН (SUINING), Китай, 15 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- 5 сентября в городе Суйнин, расположенном в западно-китайской провинции Сычуань, состоялся настоящий «зелёный» мозговой штурм. Встреча под названием «Суйнинская конференция по вопросам зелёной экономики-2018» привлекла внимание почти 300 авторитетных китайских экспертов, учёных и предпринимателей. Они собрались под одной крышей, чтобы принять участие в многостороннем обмене мнениями относительно экологически устойчивого развития с акцентом на потенциале Суйнина.

В 2007 году Суйнин представлял собой регион, безуспешно пытавшийся освободиться от традиционной сельскохозяйственной модели. Однако именно в тот год власти города взяли на себя обязательство проложить новый путь развития, изменить укоренившиеся традиции и устремиться в светлое будущее.

За последнее десятилетие концепция экологичности пролила новый свет на город. В результате оптимизации промышленной структуры традиционные отрасли заменили сектора электронной информатики, производства оборудования и техники, интеллектуального производства, инновационных материалов, современной логистики и т.д. По итогам десятилетия "зелёной" урбанизации, городская зона может сегодня похвалиться показателем в 12,86 кв. метров зелёного пространства на душу населения, общим коэффициентом зелёного покрытия на уровне 41,35% и неполным травяным покрытием на уровне 37,47%. Площадь озера Гуаньинь, расположенного в самом центре города, составляет 14,8 кв. км, а Суйнин входит в число китайских пионеров, начавших строительство «губчатого города». В редакции отчёта "Состояние китайских городов" от 2018 года, опубликованном UN Habitat совместно с Китайским обществом городского планирования, фотография Сунина украшает титульную страницу с подписью "Зелёная урбанизация Китая". Город с продуманным ландшафтным дизайном также неоднократно удостаивался престижных наград и титулов, включая "Самый зелёный город мира" и "Международный город парков".

В период с 26 по 27 сентября в Сунине будет проходить Конференция по вопросам научно-технологического подхода к зелёному развитию. Основой темой мероприятия станет «Чистая энергия: новый стимул для зелёного развития». Ведущие эксперты, учёные и представители ведущих предприятий отрасли как из Китая, так и из-за рубежа в очередной раз обменяются мнениями по таким актуальным вопросам, как чистая энергетика и хранение энергоресурсов, автомобили на инновационных источниках энергии, «зелёные» финансы», 3) сотрудничество между «зелёными» городами и концепцией "Один пояс, один путь", возрождение сельской местности и инновационное развитие. Они положат начало принципиально новой интеграции между наукой, технологиями, зелёным развитием и всеми прочими аспектами человеческой жизни.