Новый банк развития принял участие в Саммите БРИКС-2018 в южноафриканском Йоханнесбурге

Принимая активное участие в саммите БРИКС, банк подтвердил твердое намерение укреплять свою роль как инновационного и надежного партнера для всех стран группы в ближайшем году, а также стремление оказывать всем государствам БРИКС обширную поддержку в достижении целей устойчивого развития.

После одобрения двух проектов из Южной Африки и Китая кредитный портфель банка увеличился до 23 проектов с общим размером ссуд в 5,7 млрд. долл. США, что указывает на повышение темпов развития НБР и большой спрос на финансирование объектов экологически устойчивой инфраструктуры со стороны стран-членов БРИКС.

«На данный момент руководством НБР были одобрены 23 проекта выделения кредитов организациям из государств-участников группы на общую сумму 5,7 млрд. долл. США. Сегодня эти проекты выходят за рамки сектора возобновляемой энергетики, на котором мы специализировались ранее, и охватывают строительство дорог в сельской местности, восстановление экосистемы, обеспечение водоснабжения в сельских районах, реконструкцию ирригационных систем и внедрение энергосберегающих технологий. Диверсификация кредитных программ наглядно демонстрирует нашу способность оценивать все более сложные проекты по мере накопления нами компетенции и знаний. Почти все наши кредиты направлены на поддержку создания и развития экологической инфраструктуры и рационального использования ресурсов, - отметил президент НБР г-н К.В. Камат. -

По нашим прогнозам, к концу этого года общий объем одобренных займов достигнет 7,5 млрд. долл. США. В 2019-м мы намереваемся постепенно увеличить этот показатель еще на 7-8 млрд. долл. США».

«Мы делаем акцент на финансировании традиционной инфраструктуры, а также на внедрении революционных технологий в сфере экологически устойчивого развития. Кроме привычного набора кредитных продуктов мы также начинаем предоставлять инструменты, несвязанные с финансированием, - например, банковские гарантии и средства снижения кредитного риска. Мы планируем наращивать скорость и масштабы своей деятельности, эффективно и быстро внося положительный вклад в развитие общества», - подчеркнул г-н Камат.

Ключевые моменты участия НБР в десятом саммите БРИКС

Одобрение проектов: делая акцент на создании инфраструктуры и экологически устойчивом развитии, в преддверии саммита БРИКС банк одобрил выделение двух кредитов организациям в Южной Африке и Китае. НБР предоставит банку Development Bank of Southern Africa (DBSA) заем в размере 300 млн. долл. США без государственных гарантий на реализацию проекта сокращения объемов выброса парниковых газов и развития энергетического сектора. Еще один кредит на сумму 300 млн. долл. США под государственные гарантии КНР получит проект строительства новой линии метро в Лояне - густонаселенном городе в центральном Китае. Проект направлен на решение проблемы транспортных заторов в перегруженных городских районах и повышение мобильности населения.

Деловой завтрак: 23 июля 2018 года НБР и Деловой совет БРИКС провели совместный «деловой завтрак» в Дурбане. В мероприятии приняли участие ведущие дипломаты и лидеры крупного бизнеса стран-участниц саммита. Целью этой встречи стало обсуждение актуальных инвестиционных возможностей, вариантов получения банком кредитного рейтинга на мировых рынках капиталов, дальнейшего поиска подходящих проектов, направленных на стимулирование экологически устойчивого развития государств БРИКС, создания механизма гарантий между банком и Деловым советом БРИКС в целях расширения будущего партнерства и т.д.

Доклад президента банка перед лидерами стран БРИКС: в ходе своей встречи с высшим руководством государств БРИКС г-н К.В. Камат ознакомил их с прогрессом, достигнутым банком на сегодняшний день. В частности, он подтвердил, что по состоянию на текущий момент банком одобрены 23 проекта выделения займов на общую сумму 5,7 млрд. долл. США. В своей речи президент Камат также подчеркнул, что Африканский региональный центр НБР в Йоханнесбурге служит «лицом» банка в ЮАР, и финансовое учреждение твердо намерено сохранять акцент на расширении финансирования экологических проектов в регионе. Кроме того, г-н Камат анонсировал предстоящее открытие Американского регионального офиса банка в Бразилии позже в этом году.

Открытие Американского регионального представительства в Бразилии: НБР и правительство Федеративной Республики Бразилия подписали соглашение об открытии Американского регионального представительства НБР на территории этого государства позже в этом году. Открытие представительства является важной вехой на пути развития банка, поскольку американский офис будет играть важнейшую роль в идентификации и подготовке проектов кредитного финансирования в Бразилии.

Встреча с президентом ЮАР: Г-н К.В. Камат встретился с главой Южно-Африканской Республиком Сирилом Рамафосой. Основными темами для обсуждения в ходе встречи на высшем уровне стали дальнейшее развитие банка, расширение портфеля кредитных проектов НБР в Южной Африке, достигнутый на сегодняшний день прогресс и развитие роли Африканского регионального центра банка в Йоханнесбурге.

О компании НБР

Новый банк развития БРИКС (НБР) - международный банк развития, учрежденный в 2014 году при участии Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки с целью мобилизации ресурсов для реализации проектов инфраструктурного развития и рационального использования ресурсов в странах-участницах БРИКС и других развивающихся государствах мира. Деятельность банка дополняет существующие инициативы международных и региональных финансовых учреждений в сфере глобального развития. С этой целью НБР будет оказывать поддержку проектам государственного и частного сектора путем предоставления им кредитов, гарантий, долевого участия и других финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о банке посетите официальный веб-сайт НБР http://www.НБР.int или обращайтесь в департамент корпоративных коммуникаций НБР по адресу электронной почты media@НБР.int.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/723766/НБР_President.jpg

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