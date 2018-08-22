Новый рейтинг CBI Index показывает растущую привлекательность гражданства карибских стран для международных инвесторов

В публикации авторитетного издания Financial Times под названием Профессиональное управление частным капиталом (Professional Wealth Management (PWM)) сегодня был обнародован CBI Index-2018 - рейтинг действующих программ предоставления гражданства за инвестиции (СBI). Авторы отчета отмечают, что расширяющаяся отрасль привлекает все больше инвесторов, стремящихся к повышенной мобильности и ищущих новых бизнес-возможностей, стимулом к чему зачастую являются перемены в глобальной экономике и политическая напряженность.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/733531/CBI_INDEX_2018.jpg )





Доминика возглавила рейтинг 13 мировых юрисдикций CBI, получив высочайшие баллы по пяти из семи основных индикаторов оценки каждой программы. Четыре других карибских государства буквально дышат ей в затылок, а самую сильную конкуренцию составляет пионер CBI - Сент-Китс и Невис. Составители CBI Index ежегодно оценивают программы предоставления гражданства таких стран, как Антигуа и Барбуда, Австрия, Болгария, Камбоджа, Кипр, Доминика, Гренада, Иордания, Мальта, Сент-Китс и Невис, Сент-Лусия, Турция и Вануату.

Авторы PWM также отмечают, что все большее число международных инвесторов - особенно из Китая, России, Ближнего Востока и Африки, - привлекает идея получения двойного гражданства. Прогнозируется, что эта тенденция будет набирать обороты среди семей, сталкивающихся с общественно-политической нестабильностью на родине, а также среди международных бизнесменов, ищущих новые перспективные направления деятельности и желающих расширить свои возможности для безвизовых поездок по миру.

CBI Index оценивает программу по семи ключевым показателям: комплексная юридическая проверка, свобода передвижения, стандарт жизни, минимальный размер инвестиций, простота подачи заявки, сроки предоставления гражданства, обязательное число поездок или постоянное проживание. Независимый исследователь и создатель индекса Джеймс Макки (James McKay) считает эти показатели важнейшими факторами при принятии инвесторами решения относительно второго гражданства. Г-н Макки поясняет значение данного исследования для отрасли инвестиционной иммиграции: «CBI Index стремительно приобретает статус ведущего инструмента, с помощью которого инвесторы могут точно оценивать привлекательность программы получения гражданства того или иного государства в мире».

Особый акцент в отчете сделан на комплексной юридической проверке - анализе безопасности и благонадежности соискателей гражданства, гарантирующем исключение из программы морально небезупречных лиц. В рейтинге CBI Index-2018 подчеркивается, что комплексная юридическая проверка является ключевым элементом дифференциации программ. Главный исполнительный директор фирмы S-RM, специализирующейся на проведении «дью-дилидженса», Хэйрик Бонд Ганнинг (Heyrick Bond Gunning) делает вывод, что «(комплексная юридическая проверка) должна быть обязательным компонентом всех программ CBI, ориентированных на долгосрочный успех».

Подтверждая свой прошлогодний рейтинг, Доминика остается лучшей в мире юрисдикцией для экономического гражданства, что обусловлено неизменной пунктуальностью и простотой процесса подачи и обработки заявок, доступным порогом инвестиций и продуманными принципами проведения комплексной юридической оценки. Этот результат наглядно подтверждает, что действующая в этом карибском государстве программа CBI успешно справляется с трудностями, вызванными прошлогодними ураганами. Более того, новейшая инициатива республиканского правительства по запрету пенопласта и пластика получила обширное международное одобрение, обеспечив Доминике репутацию ответственного участника Глобального сообщества. И здешняя программа CBI основана именно на этой философии. Доминика остается показательным примером того, как использовать средства от инвестиционного гражданства для повышения качества жизни своих граждан. В частности, недавно власти страны анонсировали строительство 5 000 новых домов именно на денежные поступления от программы CBI.

Занимая второе место в CBI Index-2018, Федерация Сент-Китс и Невис улучшила свои результаты в категориях минимального размера инвестиций (доступности) и свободы передвижения. Последний показатель является тем активом, в который государственно непрерывно вкладывает усилия и средства: на сегодняшний день обладатели паспортов Сент-Китса и Невиса могут без виз посещать более чем 150 стран и регионов мира. После внедрения чрезвычайно популярной, но временной опции Фонда помощи жертвам ураганов, пороговый размер инвестиций, предусмотренный программой предоставления гражданства Федерации, был значительно снижен. Программа продолжает предоставлять условия, считающиеся Платиновым стандартом отрасли с помощью Фонда экологически устойчивого развития - новой модели государственного финансирования, направленного на содействие в реализации общественных и экономических инициатив на Сент-Китсе и Невисе.

Ожесточенные дебаты вокруг «Брэксита» привлекли внимание общественности к ценности гражданства и той определенности - или неопределенности, - которую оно в себе несет. «Свобода передвижения становится ключевым фактором на фоне ужесточения иммиграционной политики в различных странах мира», - подтверждает Сэлби дю Паскье (Selby du Pasquier), руководитель женевской юридической фирмы Lenz & Staehelin.

Ознакомиться с подробными результатами CBI Index-2018 можно в полном тексте отчета, доступном для бесплатной загрузки по ссылке http://www.cbiindex.com

О рейтинге CBI INDEX



CBI Index является единственным в мире комплексным анализом программ предоставления гражданства за инвестиции. Рейтинговая система с семью критериями позволяет оценить привлекательность всех действующих государственных программ получения гражданства для инвесторов. Цель рейтинга - предоставить продуманный и систематический механизм оценки подобных программ и упростить процесс принятия решений инвесторами, рассматривающими вопрос получения второго гражданства. Ежегодный независимый отчет CBI Index был впервые обнародован в 2017 году в Professional Wealth Management - специальной публикации авторитетного издания Financial Times.

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