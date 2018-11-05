Новый сушильный тепловой насос для сельского хозяйства будет в скором времени представлен на рынке Европы

Линейка тепловых насосов-сушилок PHNIX, специально разработанных для нужд европейского сельского хозяйства, способно автоматически регулировать рабочую температуру в диапазоне от 15°С до 60°С. Эти экологически безопасные агрегаты не вырабатывают вредных веществ, негативно влияющих на высушиваемые фрукты или морепродукты, а также не приводят к обесцвечиванию или деформации древесины в процессе сушки. Ряд европейских партнёров компании уже проявил активный интерес с сушильным тепловым насосам PHNIX. Как отметил г-н Фань, эта категория устройств от PHNIX уже успешно применяется на предприятиях Китая, Юго-Восточной Азии.

О сушильных тепловых насосах PHNIX для сельского хозяйства

Широкая сфера применения: сушильные тепловые насосы PHNIX имеют весьма обширную сферу применения в сельскохозяйственной отрасли, включая сушку свежих фруктов, орехов, цветов, пищевых продуктов, а также хранение и высушивание посевного материала. Кроме того, агрегаты этого типа могут использоваться для сушки морепродуктов, а также древесины и других строительных материалов.

Эффективность и энергосбережение: сушильный тепловой насос перерабатывает большой объём вторичного тепла, генерируемого в процессе осушения. Достигается это посредством теплообменника с коэффициентом рекуперации тепла на уровне свыше 60%. Подобная технология сокращает объёмы потребления энергии более чем на 60% по сравнению с традиционным нагревающим и сушильным оборудованием. Коэффициент энергоэффективности такого теплового насоса достигает 3,8.

Автоматический температурный контроль: Тепловой насос PHNIX оснащён саморегулируемым устройством, гарантирующим поддержание оптимального уровня температуры и влажности, необходимого для сушки. Встроенный 7-дюймовый жидкокристаллический дисплей промышленного класса позволяет настраивать различные кривые процесса сушки и осуществляет интеллектуальное управление работой агрегата при помощи одной клавиши.

О компании PHNIX

PHNIX, ведущий китайский производитель тепловых насосов, является международным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке и производстве тепловых насосов и энергосберегающих решений. Около 50% продукции PHNIX экспортируются в Европу, Северную Америку и на другие зарубежные рынки. Для получения дополнительной информации о PHNIX и её продуктах посетите веб-сайт www.phnix-e.com .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/778970/PHNIX_heat_pump.jpg

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