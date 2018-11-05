Новый сушильный тепловой насос для сельского хозяйства будет в скором времени представлен на рынке Европы
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ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 5 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания PHNIX, крупнейший китайский экспортёр тепловых насосов на рынки Европы, недавно анонсировал выпуск новой сельскохозяйственной сушильной системы на базе теплового насоса, способной удовлетворить нужды европейских потребителей, осуществляющих сушку фруктов, пищевых сельхозкультур, древесины и других продуктов. По словам директора подразделения оборудования для бытового обогрева и сушки с использованием тепловых насосов г-на Джаба Фаня (Jab Fan), компания PHNIX на протяжении многих лет экспортирует бытовые тепловые насосы, а также насосное оборудование для бассейнов на европейский рынок по договорам сотрудничества в формате OEM/ODM.
Линейка тепловых насосов-сушилок PHNIX, специально разработанных для нужд европейского сельского хозяйства, способно автоматически регулировать рабочую температуру в диапазоне от 15°С до 60°С. Эти экологически безопасные агрегаты не вырабатывают вредных веществ, негативно влияющих на высушиваемые фрукты или морепродукты, а также не приводят к обесцвечиванию или деформации древесины в процессе сушки. Ряд европейских партнёров компании уже проявил активный интерес с сушильным тепловым насосам PHNIX. Как отметил г-н Фань, эта категория устройств от PHNIX уже успешно применяется на предприятиях Китая, Юго-Восточной Азии.
О сушильных тепловых насосах PHNIX для сельского хозяйства
Широкая сфера применения: сушильные тепловые насосы PHNIX имеют весьма обширную сферу применения в сельскохозяйственной отрасли, включая сушку свежих фруктов, орехов, цветов, пищевых продуктов, а также хранение и высушивание посевного материала. Кроме того, агрегаты этого типа могут использоваться для сушки морепродуктов, а также древесины и других строительных материалов.
Эффективность и энергосбережение: сушильный тепловой насос перерабатывает большой объём вторичного тепла, генерируемого в процессе осушения. Достигается это посредством теплообменника с коэффициентом рекуперации тепла на уровне свыше 60%. Подобная технология сокращает объёмы потребления энергии более чем на 60% по сравнению с традиционным нагревающим и сушильным оборудованием. Коэффициент энергоэффективности такого теплового насоса достигает 3,8.
Автоматический температурный контроль: Тепловой насос PHNIX оснащён саморегулируемым устройством, гарантирующим поддержание оптимального уровня температуры и влажности, необходимого для сушки. Встроенный 7-дюймовый жидкокристаллический дисплей промышленного класса позволяет настраивать различные кривые процесса сушки и осуществляет интеллектуальное управление работой агрегата при помощи одной клавиши.
О компании PHNIX
PHNIX, ведущий китайский производитель тепловых насосов, является международным предприятием, специализирующимся на проектировании, разработке и производстве тепловых насосов и энергосберегающих решений. Около 50% продукции PHNIX экспортируются в Европу, Северную Америку и на другие зарубежные рынки. Для получения дополнительной информации о PHNIX и её продуктах посетите веб-сайт www.phnix-e.com.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/778970/PHNIX_heat_pump.jpg
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