Основатель DAMAC Properties Хуссейн Саджвани заключает партнёрское соглашение с Роберто Кавалли

Компания DICO International, стратегическое инвестиционное подразделение DAMAC Properties, в лице президента и основателя группы Хуссейна Саджвани (Hussain Sajwani) подписала международное партнёрское соглашение с всемирно известным модным домом Roberto Cavalli Group.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/752159/Roberto_Cavalli_hotel_DAMAC.jpg )



Объединяя талант и исключительный вкус Роберто Кавалли с воплощением роскошного стиля жизни, соглашение послужит основой для открытия первого из линейки отелей «AYKON Hotel с интерьерным дизайном от Roberto Cavalli» в Дубае - центре международного туризма и на родине DAMAC Properties. Сообщение о подписании соглашения совпало с проведением Cityscape Global-2018, одной из крупнейших в мире выставок и конференций отрасли строительства и недвижимости, проходящей 2-4 октября. Договор знаменует достижение очередной вехи в сегменте брендированной недвижимости.

«Мы рады представить туристам и гостям Дубая очередную революционную новинку. Принимая на вооружение жизнерадостную концепцию бренда Roberto Cavalli, мы стремимся удовлетворить рыночный спрос на привычные и узнаваемые «точки соприкосновения», одновременно принося нашим гостям поистине незабываемые впечатления», - прокомментировал Хуссейн Саджвани. На протяжении многих лет возглавляя международную компанию-застройщика гостиничной и жилой недвижимости DAMAC Properties, г-н Саджвани накопил обширнейший опыт капитализации партнёрств с люксовыми брендами в целях повышения экономической эффективности и качества для инвесторов и гостей.

Вслед за Миланской неделей моды-2018 состоялась эксклюзивная презентация первого отеля Roberto Cavalli Hotel, в дизайне которого прослеживаются соблазнительные и динамичные акценты коллекции весна/лето 2019 от House Florentine. Организаторы миланского предпоказа обнародовали планы начать строительство знакового отеля «AYKON Hotels с интерьерным дизайном от Roberto Cavalli» в начале 2019 года.

«Бренд Roberto Cavalli объединяет мир моды, интерьерного дизайна и стиля жизни, сочетая в себе самые элегантные вариации на тему роскоши с ярко выраженными нотами «глянца», утончённый итальянский вкус, инновационные технологии, средиземноморскую экспрессивность и настоящую любовь к жизни, - отметил Джан Джакомо Феррарис (Gian Giacomo Ferraris), генеральный директор Roberto Cavalli Group. - Мы с нетерпением ждём начала сотрудничества с пионером сферы недвижимости DAMAC Properties в создании первого отеля под брендом Roberto Cavalli».

«Мы делимся нашей узнаваемой и оригинальной дизайнерской концепцией со стратегическим игроком международного рынка недвижимости класса «люкс», совершая волнительный и весьма перспективный шаг на пути нашей эволюции как бренда, являющегося атрибутом образа жизни. Мы продолжаем преобразовывать нашу палитру, оставаясь верными нашей концепции включения элементов высочайшего дизайнерского мастерства в жизни сегодняшних потребителей модного и арт-продукта», - подытожил г-н Феррарис.

Первый в линейке пятизвёздочный отель с 220 гостевыми номерами, оформленный в эффектном стиле от Roberto Cavalli, будет расположен в модном районе Al Sofouh на берегу залива Дубай Марина, в двух шагах от самых знаменитых туристических достопримечательностей мира.

Из окон небоскрёба, строительство которого планируется завершить в 2023 году, будут открываться шикарные виды на деловой район Dubai Media City и причалы Дубай Марина. Одной из «изюминок» Roberto Cavalli Hotel станет восхитительный панорамный бассейн с видом на остров Пальма Джумейра. Первый отель под брендом Roberto Cavalli сможет похвалиться широчайшим спектром гостиничных удобств, включая приватные кабинеты и стильный люкс для новобрачных. На территории комплекса будут расположены первоклассные рестораны и бары, способные удовлетворить любые кулинарные вкусы и предпочтения.

Это не первый проект, в оформлении которого участвуют дизайнеры Roberto Cavalli. Наблюдая растущий спрос на брендированную недвижимость, в 2017 году компания DAMAC Properties впервые анонсировала сотрудничество с этим знаменитым модным домом. Результатом стало создание первых в мире вилл с интерьерами в фирменном стиле «Just Cavalli», что и ознаменовало выход Roberto Cavalli Group на рынок недвижимости.

Больше информации - на сайте http://www.aykonhotelsworldwide.com