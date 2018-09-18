Отель Four Seasons George V, Paris борется за бережное отношение к пище и открывает экологически чистый сад

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Four Seasons Hotel George V Paris

02:00 ET

ПАРИЖ, September 18, 2018 /PRNewswire/ --

В Версале расположено имение Мадам Елизаветы площадью 8 гектаров, которое было подарено ей ее братом, королем Людовиком XVI. В этом имении принцесса Елизавета Французская держала свой огород и раздавала продукты беднякам.  Сегодня администрация департамента Ивелин и Симон Дзанони, шеф-повар знаменитого средиземноморского ресторана George при отеле Four Seasons George V, Paris открывают огород, работающий на рациональных, социальных и биологически чистых принципах.

The Four Seasons Hotel George V in Paris: putting a stop to food waste and a kitchen garden with a virtuous biosystem. (PRNewsfoto/The Four Seasons Hotel George V)
The Four Seasons Hotel George V in Paris: putting a stop to food waste and a kitchen garden with a virtuous biosystem. (PRNewsfoto/The Four Seasons Hotel George V)

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке:https://www.multivu.com/players/uk/8313951-four-seasons-george-v-paris-food-waste/

Дворец с активной позицией 

Дворец произвел фурор, став первым Дворцом, получившим 5 звезд Мишлен для своих 3 ресторанов: Le Cinq ***, The George * и Orangerie *. Теперь отель The Four Seasons George V, Paris становится приверженцем гастрономии завтрашнего дня.

«Когда мы стремимся к совершенству, мы должны представить себе гастрономию завтрашнего дня» -  говорит Симон Дзанони.  «Такая гастрономия может процветать только в условиях образцовой экологической ответственности. Я не совершенен, но я убежден, что если каждый из нас внесет свой вклад в общее дело, мы сможем оказать реальное влияние на будущие поколения. Мы, шеф-повары, должны воспитывать и подавать пример другим».

Огород на рациональных принципах хозяйствования в 15 км от Парижа 

Участок площадью 1800 кв. м ресторана George используется с учетом времени года, рациональной производительности и ограниченной нагрузки на окружающую среду. Он находится всего в 15 км от ресторана.

«Уже более 10 лет мы не пользуемся химическими веществами, которые мешают жизни растений или животных в парке. Дифференцированное управление, эко-пастбище, биодинамика и садоводы смогли изменить стиль работы, и с апреля 2016 года мы получаем великолепные фрукты и овощи» - говорит Микаэль Дюваль, руководитель отдела озеленения департамента Ивелин и дирижер «Зеленых бригад», которые состоят из двадцати человек. Они участвуют в программе профессиональной реинтеграции и привносят свой опыт в этот проект.

Борьба за бережное отношение к пище. 

Дворец гастрономии сформировал партнерство с парижским стартапом «Les Alchimistes», который собирает и превращает органические отходы из ресторанов отеля в компост «Сделано в Париже». Им удобряется почва Версальского огорода, фрукты и овощи с которого украшают звездную кухню ресторана George. Таким образом, отель Le George V поддерживает новую, экологически чистую биосистему и создает замкнутый пищевой цикл.

Samuelle Dorol, +33-149-5271-69

     (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/745212/The_Four_Seasons_Hotel_George_V_Biosystem_Infographic.jpg )

Video: 
     https://www.multivu.com/players/uk/8313951-four-seasons-george-v-paris-food-waste/

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Отель Four Seasons George V, Paris борется за бережное отношение к пище и открывает экологически чистый сад

News provided by

Four Seasons Hotel George V Paris

02:00 ET