От китайского Циндао до российского Владивостока - в рамках Четвёртого восточного экономического форума состоится турнир Fareast Cup

1 сентября шесть команд-участниц Fareast Cup из Китая, России и Южной Кореи отправились из Олимпийского центра парусного спорта Циндао во Владивосток, прокладывая новый маршрут между двумя городами. Команды прибыли во Владивосток 8 и 9 сентября. Экипаж Seven Feet Team из российской Ассоциации мореплавателей (Maritime Territory Sailing Association) первым пересёк финишную линию 8 сентября в 9:18 утра по местному времени. В родном порту команду ждал весьма тёплый приём. На путешествие протяжённостью 1 059,5 морских миль им понадобились 6 дней, 18 часов и 32 минуты. Экипаж южнокорейской Gyeonggi Sailing Team финишировал вторым с отставанием в 3 часа и 51 минуту. Китайская команда SCO Youth заняла третье место, российская Team Decision стала четвёртой, а пятой к финишу пришла команда Qingdao·China. Церемония награждения победителей международной регаты Fareast Cup 2018 состоится во Владивостоке 12 сентября.

В 2008 году город Циндао успешно принял Олимпийские и параолимпийские соревнования по парусному спорту, уровень организации которых получил самые высокие оценки от международного сообщества яхтсменов. Молодой житель Циндао Гао Цзюнь (Gao Jun) был удостоен звания «Выдающегося волонтёра Олимпийских соревнований по парусному спорту-2008». В последствии он стал основателем регаты Fareast Cup и дважды в составе команды Qingdao·China принимал участие в парусной гонке Clipper Round the World Yacht Race. В 2009 году Гао Цзюнь организовал двухдневную регату Welcome on Board, привлекшую в Циндао большого число китайских и зарубежных любителей парусного спорта. В этом году турнир Fareast Cup организован Информационным департаментом Народного правительства Циндао в строжайшем соответствии со стандартами крейсерских гонок World Sailing. Основная задача регионального руководства - сделать эти соревнования самой влиятельной парусной регатой в Северо-Восточной Азии. В следующем году маршрут турнира будет включать три остановки - в Южной Корее, Японии и России. В будущем организаторы планируют расширить турнирную программу, дабы привлечь к участию в гонке различные виды судов и позволить опытным мореплавателям продемонстрировать все свои таланты.