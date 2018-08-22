Официальное открытие международного Интернет-магазина «THE SHOP YOHJI YAMAMOTO» состоится 22 августа 2018 года

ТОКИО (TOKYO), 22 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания Yohji Yamamoto Inc. откроет свой международный Интернет-магазин THE SHOP YOHJI YAMAMOTO 22 августа этого года. Информационный контент платформы будет англоязычным, а все транзакции будут осуществляться в долларах США. На площадке будет представлена продукция онлайн-бренда S'YTE, а также других торговых марок Ground Y, Y's, Yohji Yamamoto Produce (только онлайн), Yohji Yamamoto + noir (только онлайн), discord Yohji Yamamoto, LIMI feu и т.д. В день открытия магазина состоится и мировой дебют S'YTE и Ground Y: до сих пор эти бренды были доступны только в Японии. Посетители магазина смогут оплатить свои покупки при помощи карт VISA, MASTERCARD или платежной системы PayPal. Доставка будет осуществляться в 130 стран мира посредством курьерской службы EMS.

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO - это сочетание многочисленных функций и опций, способных вывести процесс онлайн-шопинга на принципиально новый уровень комфорта. Все товары, представленные на «полках» Интернет-магазина, можно будет увидеть в различных ракурсах на моделях, что поможет лучше понять особенности того или иного продукта. Кроме того, для каждого бренда предусмотрена отдельная страница с функцией «лукбука», знакомящего покупателей с уникальной концепцией каждой торговой марки.

После открытия площадки в начале сентября этого года компания планирует представить и соответствующее мобильное приложение. Кроме того, в планы компании на следующий месяц также входит запуск веб-сайта на китайском языке.

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO | www.theshopyohjiyamamoto.com

S'YTE - название бренда - это обратное прочтение французского «et Y's», что означает «вместе с Y». Представленный в сентябре 2011 года S'YTE является эксклюзивным онлайн-брендом, позиционируемым как бюджетная торговая марка Yohji Yamamoto.

Ground Y - предлагает новый фэшн-концепт - без выраженных половых и возрастных различий, - синхронизируя и сливая во едино различные аспекты Yohji Yamamoto. В коллекции Ground Y представлен широкий спектр товаров, пользующихся большой популярностью у обоих полов и представителей всех возрастных категорий.

Y's - функциональная и выдержанная одежда на каждый день. Коллекция бренда, занимающего абсолютно уникальную, созданную им самим, нишу, сформирована под влиянием универсальных ценностей и эксклюзивного дизайнерского подхода. Торговая марка представляет высококачественные модели прет-а-порте, при помощи которых мастера ателье выражают яркий имидж бренда.

YOHJI YAMAMOTO PRODUCE - торговая марка под управлением команды модельеров Yohji Yamamoto воссоздает самые звездные и хитовые продукты Ёдзи и позиционируется как базовый бренд Yohji Yamamoto pour Homme.

Yohji Yamamoto + NOIR - отражает космополитичный подход Ёдзи Ямамото к повседневной одежде. Используя в качестве лейтмотива все оттенки черного, создатели коллекции уделяют повышенное внимание объему и балансу тканей, что позволяет моделям бренда в полной мере отражать классический, элегантный и утонченный стиль Yohji Yamamoto «вне времени». В Интернет-магазине будут представлены эксклюзивные модели, приобрести которые можно только в режиме онлайн.

discord Yohji Yamamoto - бренд, запущенный в 2014 году, создает принципиально новое понятие ценности - при помощи роскошных аксессуаров от Ёдзи Ямамото. Слово «discord» (диссонанс) отражает эстетику неполноты и асимметрии, положенную в основу философии знаменитого дизайнера.

LIMI feu - делает акцент на общем настроении, объеме и комфорте, устраняя лишнее и умышленно оставляя пробелы, в которые идеально впишется ваша индивидуальность. Отходя от унифицированных и стандартных тенденций, дизайнер Лими Ямамото вкладывает все свои эмоции и стремления в прямые и чистые силуэты, сочетая их с оригинальными объемными драпировками, мягко обволакивающими фигуру.

Контактная информация для представителей СМИ: YOHJI YAMAMOTO INC. Департамент коммуникаций и связей с общественностью



E-mail: yy-pr@yohjiyamamoto.co.jp

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/732028/Youji_Yamamoto_Inc.jpg

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