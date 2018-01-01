Разрыв между поколениями продолжает расширяться, а коррумпированность органов власти разочаровывает молодых избирателей

ВАШИНГТОН (WASHINGTON), 5 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Как показал проведённый компанией New Orb Media Inc. анализ отчётных данных , сегодняшняя молодёжь предпочитает уличные протесты и неформальные организации политическим партиям и традиционному участию в общественно-политической жизни. Продолжающееся снижение явки избирателей сводит на нет их влияние на результат выборов: от 4 до 11 процентов молодого электората вообще предпочитают не участвовать в голосовании.

A rally for Zimbabwe's leading presidential challenger, Nelson Chamisa, age 40, in rural Bindura, a stronghold of the ruling ZANU-PF party. “What I can safely tell you is that Chamisa got the youth vote," Kindness Paradza, a ruling party member of parliament, said after the election.

Согласно результатам проведённого компанией Orb Media опроса почти миллиона человек в 128 странах мира, подобное раздвоение в избирательской активности между молодежью и людьми зрелого возраста приводит к расширению разрыва поколений. Избиратели в возрасте до 40 лет на 14 процентов более склонны присоединяться к неформальным политическим движениям, нежели граждане старше сорока. В глобальном масштабе диапазон участия увеличился с 1-5 процентов в начале 2000х до сегодняшних 9-17 процентов. Представители поколения старше сорока продолжают участвовать в традиционных политических партиях и активно голосуют на выборах.

Подозрения в коррумпированности высших эшелонов власти ещё больше отваживает молодёжь от голосования, поскольку население, считающее правительство продажным, на 7-15 процентов менее склонны участвовать в выборах, чем представители той же возрастной группы, верящие в честность власти. Что же касается людей старше 40 лет, коррумпированность чиновников оказывает лишь незначительный негативный эффект на их избирательскую активность.

Грань между официальным и неформальным всегда была очень тонкой. Влияние настроения людей на улицах и в глобальной сети Интернет на политическую жизнь общества невозможно ни отрицать, ни избежать. Однако пока не понятно, как это влияние будет сказываться на правительствах по всему миру и на взглядах сегодняшней молодёжи по мере её «взросления».

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Лара Клайн (Lara Kline), larak@orbmedia.org

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