Правительство Сент-Киттса и Невиса восстанавливает 900 домов за средства Фонда помощи жертвам ураганов

ЛОНДОН, September 8, 2018 /PRNewswire/ --

Как сообщило правительство Федерации Сент-Китс и Невис, 900 семей уже воспользовались поддержкой Фонда помощи жертвам ураганов - детища премьер-министра этого островного государства Тимоти Харриса (Timothy Harris). На сегодняшний день денежные вливания в размере 11,5 млн. долл. США уже помогли людям, пострадавшим от ураганов Ирма и Мария, восстановить свои дома.

Фонд черпает средства от реализуемой властями страны программы предоставления гражданства за инвестиции (CBI). Пользующаяся большой популярностью у зарубежных инвесторов программа была впервые представлена правительством Сент-Китса и Невиса в 1984 году. По её условиям, иностранные инвесторы могут получить гражданство этого островного государства, внеся значительный финансовый вклад в экономику страны. До недавних пор одним из вариантов для получения гражданства являлись инвестиции в Фонд помощи жертвам ураганов- 6-месячная инициатива, вызвавшая большой энтузиазм со стороны инвесторов, желавших оказать поддержку жителям страны в сложный сезон ураганов.

По итогам успешного создания Фонда премьер-министр Тимоти Харрис учредил Фонд устойчивого развития (SGF), ориентированный на повышение качества образования в учебных заведениях страны, стимулирование достаточно процветающего туристического сектора Сент-Киттса и Невиса, оказание поддержки местным предпринимателям и содействие в реализации многих других социально-экономических инициатив на благо граждан государства.

«Многие инвесторы предпочитают делать взносы в Фонд устойчивого развития, поскольку это достаточно быстрый и доступный путь к получению гражданства Сент-Киттса и Невиса», - отмечает Пол Сингх (Paul Singh), директор авторитетной международной консалтинговой фирмы CS Global Partners, специализирующейся на вопросам гражданства и резиденции. Фонд устойчивого развития, предлагающий возможность получения гражданства за вклад в размере 150 000 долл. США на одного заявителя или 195 000 долл. США на семью из четырёх человек, особенно привлекателен для больших семей, стремящихся к стабильности, и бизнесменов, желающих без виз путешествовать в более чем 150 стран и регионов мира, включая страны Шенгена и такие деловые центры, как Сингапур, Гонконг и Лондон.

Федерация Сент-Киттс и Невис знаменита обширными дипломатическими связями, и усилия, затраченные на установление таких связей, оказались вовсе не напрасными. От этом свидетельствует новейший рейтинг CBI Index - независимое исследование, проведённое подразделением издания Financial Times - Professional Wealth Management. CBI-программа Сент-Киттса и Невиса, считающаяся платиновым стандартом отрасли, заняла первое место в рейтинге по таким показателям, как простота подачи заявки, удобство передвижения, требования к постоянному проживанию и комплексной юридической проверке.

Политические волнения приводят к ещё большей нестабильности по всему миру, и получение второго гражданства за инвестиции представляется отличным решением как для существующих граждан Сент-Киттса и Невиса, так и его новых инвесторов.

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