Проект PEACE Cable Project выходит на этап производства кабелей и сопутствующих материалов

СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 29 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания PEACE Cable International Network Co., Ltd, дочернее предприятие HENGTONG, сегодня сообщила, что проект PEACE Cable Project, реализуемый совместно с Huawei Marine Networks Co. Ltd, вышел на этап производства кабелей и сопутствующих материалов. Систему PEACE Cable протяжённостью 12 000 км, соединяющую Азию, Африку и Европу, планируется ввести в строй в первом квартале 2020 года.