Проект PEACE Cable Project выходит на этап производства кабелей и сопутствующих материалов

По окончании монтажных работ высокоскоростная магистраль 200G PEACE Cable, позволяющая передавать данных со скоростью 16 Тб/с из расчёта на одну волоконную пару, станет кратчайшим коммуникационным маршрутом между Китаем, Европой и Африкой, заметно сокращающим сетевые задержки и упрощающим информационное взаимодействие между регионами. Дата-центры с открытым доступом и без привязки к конкретному оператору связи окажут большое влияние на коммуникационную среду в странах, соединяемых новой кабельной системой.

Поставщиком кабелей для данного проекта выступает компания Hengtong Marine Cable Systems. Её подводные кабели успешно применяются во всём мире при реализации различных проектов, в числе которых: FOA в Чили, PNG в Папуа-Новой Гвинее, Avassa на Коморских островах, NaSCOM на Мальдивах, Megacable в Мексике и IGW в Перу.

Как отметил главный операционный директор PEACE Cable г-н Сунь Сяохуа (Sun Xiaohua): «Компания PEACE Cable создала новую отраслевую бизнес-модель, возводяющую мосты между коммуникационными системами различных регионов и обеспечивающую возможности сетевого взаимодействия для всех игроков коммуникационного сектора вдоль маршрута такой магистрали путём создания ответвлений и эффективного использования пропускной способности основного канала связи».

О системе PEACE Cable Project

PEACE Cable Project - частная кабельная система протяжённостью 12 000 км, предоставляющая пользователям открытые, гибкие сервисы без привязки к конкретному оператору связи.

При проектировании системы используются новейшие технологии 200G и WSS, обеспечивающие возможность передачи данных со скоростью свыше 16 Тб/с из расчёта на одну волоконную пару, что позволит удовлетворить растущие региональные потребности в пропускной способности коммуникационных сетей.

Эта система станет недорогим обходным маршрутом для обслуживания увеличивающегося числа потребителей услуг связи в Азии, Африке и Европе, а её топология значительно сократит сетевые задержки, благодаря использованию самого прямого и короткого из обширного числа разнообразных маршрутов связи.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/775365/HENGTONG_peace_cable.jpg

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