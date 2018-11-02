Свершилось: GAC Motor представила новый высококлассный кроссовер GS5

Дебют новинки состоялся в ходе недавнего Парижского автосалона, где GS5 сумела поразить публику своим потрясающим внешним видом и максимальным вниманием к комфорту езды. Дизайн GS5 особенно привлекателен для молодых горожан и обеспечивает сбалансированный комфорт езды и вождения, удовлетворяя потребности сегодняшних потребителей в практичной универсальности и одновременно создавая впечатление дорогой презентабельности.

Паркетник GS5, в основе которого лежат самые передовые технологии автопроизводства GAC Motor, является своеобразным эталоном, сочетающим в себе высокие ходовые качества и современную технологичность, олицетворяющие неизменное стремление бренда к совершенству во всех аспектах.

Высокая мощность

Разработанный на базе кроссплатформенной модульной архитектуры (G-CPMA) от GAC Motor, GS5 способен достигать идеального баланса между стабильностью и комфортом, благодаря технологии «Ti Power» третьего поколения.

Новый паркетник получил двигатель GAC Motor 1.5T GDI третьего поколения, обеспечивающий динамичную езду с оптимизированными эксплуатационными показателями:

Пиковый крутящий момент на уровне 270T;

Литровая мощность до 83 кВт/л;

Крутящий момент из расчёта на один литр топлива - 177 НМ/л;

6-скоростная гидродинамическая автоматическая трансмиссия Aisin;

Шесть технических инноваций, включая непрерывно вариабельную фазу газораспределения, запатентованную технологию регулирования процесса горения GCCS и систему впрыска высокого давления от Bosch.

GS5 может похвалиться и обновлённым, высокопроизводительным шасси.

Время реагирования на движения руля всего 0,088 секунды;

Сверхмалый угол крена на поворотах до 0,6g;

Самый короткий в этом классе тормозной путь в 35,48 м, что соответствует показателям спортивных автомобилей;

Максимальная скорость с защитой от переворачивания на уровне 74 км/ч;

Значительно сниженный уровень вибрации на ровном дорожном покрытии;

Минимальная для этого класса импульсная вибрация в 2,38 дБ.

GAC Motor успешно использует свою глобальную цепочку поставок для создания продуктов мирового класса. К примеру, показатель прочности крыши GS5 на сжатие значительно превосходит требования самых строгих американских стандартов, а первоклассный пакет безопасности новой модели включает десять умных устройств и систем, гарантирующих защиту водителя и пассажиров автомобиля.

Стильная мощь

Устремлённые вперёд линии кузова GS5 дополняет передняя решётка, оформленная в стиле легендарной бренд-концепции «Flying Dynamics» (динамика полёта). Вместе все детали корпуса образуют смелую и целостную фигуру, будто расправляющую крылья, а светодиодные фары с «бриллиантовой» огранкой лишь усиливают эффект полёта.

Кузов GS5 характеризуется «подвесной» конструкцией крыши и потрясающим 19-дюмовым обрамлением с механической отделкой. Динамичная модель также может похвалиться задними светодиодными «бегущими» смарт-фонарями и громогласной двойной хромированной трубой глушителя.

GS5 предлагает своим владельцам самый просторный в этом классе салон - как в передней, так и в задней части автомобиля, - а дополнительный комфорт и удовольствие от езды водителю и пассажиром принесут панорамная крыша-люк и мобильное решение Qiyun AI.

Некоторыми функциями GS5 можно управлять в дистанционном режиме: например, встроенная система тройной очистки воздуха активируется с помощью смартфона.

GS5 - новейший результат деятельности интегрированной глобальной цепочки поставок GAC Motor. Этот паркетник обещает стать влиятельным игроком на рынке компактных кроссоверов и потенциально способен занять важное место в звёздном «пантеоне» GAC Motor наряду с GS4 и GS8.

О компании GAC Motor

Основанная в 2008 году Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) является дочерним предприятием корпорации GAC Group, занимающей 202-е место в рейтинге Fortune Global 500. Компания разрабатывает и производит автомобили, двигатели, компоненты и автоаксессуары премиум-качества. По данным отчёта о результатах исследования качества продукции China Initial Quality Study SM (IQS), проведённого J.D. Power Asia Pacific, компания пятый год подряд занимает первое место среди всех китайских брендов, что демонстрирует успех корпоративной стратегии, ориентированной на высокое качество инновационного НИОКР, производства, поставок, маркетинга и послепродажного обслуживания.

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Сьюки Вонг (Sukie Wong)

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