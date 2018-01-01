Система Aperio LV1 IVD Компании Leica Biosystems Была Одобрена Для Удаленного Доступа К Замороженным Срезам И Телепатологии*
05:00 ET
ВИСТА, штат Калифорния, 31 июля 2018 г. /PRNewswire/ -- Leica Biosystems, ведущая международная компания, разрабатывающая решения для исследования патологического материала, объявила сегодня, что ее систему для телепатологии в режиме реального времени, Aperio LV1 IVD, теперь можно использовать для виртуальной диагностики в Европе**, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Эта компактная система цифровой патологии, вмещающая 4 слайда, работает, как стандартный микроскоп, но с преимуществами цифровой аппаратуры. Интерактивный просмотр и роботизированное управление позволяют проводить телепатологическое исследование в режиме реального времени с удаленным доступом к слайдам в течение 15 секунд. Система также может использоваться как сканер с низким объемом для создания цельных слайдов, а благодаря небольшим размерам она легко впишется в ограниченное пространство лаборатории.
После получения маркировки CE для диагностики in vitro, а также прохождения регистрации в Управлении по контролю товаров медицинского назначения Австралии (TGA) и Министерстве здравоохранения Канады клиенты в Европе, Австралии, Новой Зеландии и Канаде могут использовать Aperio LV1 IVD для диагностического исследования замороженных срезов и обычных фиксированных формалином гистологических слайдов.
«Эти регистрационные документы позволяют нашим клиентам использовать Aperio LV1 IVD для клинической диагностики в рамках ежедневных анатомических и хирургических исследований патологического материала, — заявил Джером Клавель (Jerome Clavel), главный управляющий отдела визуализации патологических исследований Leica Biosystems. — Цифровой доступ к слайдам в режиме реального времени крайне важен для специалистов по лабораторной диагностике, поскольку он предоставляет удаленный доступ к исследованию замороженных срезов и слайдов прямо из их кабинета или любого другого места».
Заявления о клиническом использовании, упомянутые в предоставленной информации, не были согласованы с американским Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) и не были одобрены им, а изделия не доступны в Соединенных Штатах.
О Leica Biosystems
Leica Biosystems (LeicaBiosystems.com) — ведущая международная компания, разрабатывающая решения и средства автоматизации рабочих процессов, интегрированных в каждый их этап. Будучи единственной компанией, занимающейся всем процессом — от биопсии до диагностики, Leica Biosystems обладает уникальными возможностями разрушить барьеры между каждым из этих этапов. В основе нашей корпоративной культуры лежит концепция «Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives». Простые в использовании и надежные устройства Leica помогают повысить эффективность рабочих процессов и уверенность в надежности полученных результатов. Компания представлена более чем в 100 странах, ее штаб-квартира находится в коммуне Нуслох, Германия.
* Требуется интернет-соединение со скоростью не ниже 50 мегабит в секунду (Мбит/с) при использовании программы Team Viewer (v10) и программного обеспечения Aperio LV1 IVD console (v4.0) с одним слайдом, установленным в лоток для предметных стекол. 15 секунд отсчитывается с начала авторизации в программе Team Viewer.
** На данный момент система Aperio LV1 IVD доступна только в странах Европы. Для получения дополнительной информации свяжитесь с представителем Leica Biosystems в вашей стране.
Контакты для СМИ : Кортни Хилл (Courtney Hill), специалист по международному бренд-маркетингу
Телефон: 847-405-7041
Эл. почта: LBS-GlobalMarketing@leicabiosystems.com
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/724521/Jerome_LV1_AT2.jpg