Совокупный объем поставок продукции JA Solar в Японию превысил 3 ГВт

ПЕКИН (BEIJING), 14 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Ведущий мировой производитель фотоэлектрических систем, компания JA Solar Holdings Co., Ltd. сообщила, что совокупный объем поставок ее продукции в Японию достиг 3,3 ГВт. Пользуясь репутацией самого надежного бренда PV-систем, JA Solar на протяжении многих лет занимает прочные позиции на японском отраслевом рынке. В первой половине 2018-го компания стала ведущим поставщиком модулей в Японии.

JA Solar заложила фундамент для расширения своего присутствия на японском рынке еще в 2012 году, открыв дочернее предприятие в Токио. Высококачественная продукция и превосходный послепродажный сервис позволили компании установить стратегические отношения с партнерами и анонсировать сотрудничество с целым рядом важных региональных клиентов, включая Marubeni Corporation, Hitachi, Ltd., JGC Corporation, Toko Denki Koji Kabushiki Kaisha, Nippon COMSYS Corporation, Mitsui & Co., Ltd и т.д. На сегодняшний день JA Solar имеет более 200 стратегических партнеров в Японии. Ее продукция успешно реализуется во всех 47 административных районах страны и широко применяется в создании бытовых, коммерческих и промышленных PV-системах, монтируемых на крышах зданий, а также крупномасштабных наземных электростанций. Совокупный объем поставки продукции JA Solar на уровне 3,3 ГВт эквивалентен электрогенерирующей мощности в размере около 4,3 млрд. кВтч, что позволяет сократить выбросы диоксида углерода на 3.5 млн. тонн.

Прибрежные районы японских островов характеризуются весьма разнообразными природно-климатическими условиями, что задает высокую планку для солнечных модулей, включая показатели стойкости к воздействию солей и щелочей, влажному теплу и экстремально низким температурам. Фотоэлектрические модули JA Solar демонстрируют отличные характеристики устойчивости к коррозии и PID и способны надежно функционировать в подобных экстремальных условиях. Кроме того, высококачественные солнечные модули JA Solar гарантируют стабильность всей электростанции и оптимизацию параметров генерации. Обладая патентом на технологию PERC, JA Solar предоставляет высокопроизводительные двусторонние модули PERC с двойным покрытием, а также с солнечными элементами половинного размера, что позволяет удовлетворять растущий спрос японских потребителей на повышенную производительность энергогенерирующих систем. Подобные модули пользуются высокой репутацией и популярностью на рынке.

Президент и главный исполнительный директор компании г-н Цзинь Баофан (Jin Baofang) отметил: «Мы и дальше будем делать акцент на технологических инновациях и разработке высокоэффективных солнечных продуктов для серийного производства. Наша компания уверена в своей способности и дальше предоставлять нашим международным партнерам высококачественные продукты и сервисы, а также продвигать стабильное развитие фотоэлектрической отрасли».