Создатели криптовалюты SKB (SAKURA BLOOM) анонсировали возможность использования своих токенов для оплаты услуг регенеративной медицины

«Мы разработали революционную программу, обеспечивающую владельцам токенов SKB доступ к сверхсовременным технологиям регенеративной медицины», - заявил Такакацзу Хироно (Takakazu Hirono), президент NEGTEC Co., Ltd. и основатель криптовалюты SAKURA BLOOM (SKB).

Аппарат для реагентной сепарации позитивных клеток CD34, известный под названием «CliniMACS», получил поддержку «системы анализа и определения технологических пионеров» при Министерстве здравоохранения, труда и социального обеспечения и открывает владельцам токенов SKB доступ к аппаратам CliniMACS, способным изменить их жизнь и улучшить состояние здоровья, с возможностью оплаты при помощи нашей криптовалюты.

Компания NEGTEC Co., Ltd. учредила 100% инвестиционное дочернее предприятие на « Dream Kicker » в качестве катализатора для привлечения средств посредством монет ERC20Token SKB . «Мы использовали Dream Kicker для внедрения технологии регенеративной медицины CliniMACS с применением «положительных клеток» CD34, поскольку мы видим, что многие медицинские учреждения готовы взять на вооружение подобные инновационные технологии и принимать токены SKB в качестве оплаты за услуги», - добавил президент Хироно.

Мы уверены, что лечение методами регенеративной медицины весьма востребовано среди потребителей. Многие японские медицинские учреждения уже внедрили эту потрясающую технологию, и сегодня владельцы токенов SKB по всему миру получают доступ к использованию аппаратов CliniMACS с возможностью оплаты в криптовалюте SKB.

Это чрезвычайно эффективная и простая модель получения доступа к регенеративной медицине. Часы здоровья SKB (см. изображение) вознаграждают своих пользователей токенами SKB за отслеживание различной физической активности - ходьбы, бега и других упражнений. «Одна из наших основных задач - помочь людям жить более здоровой и активной жизнью», - отметил г-н Хироно.

Токены SKB, зарабатываемые пользователями часов SKB, сохраняются в цифровом кошельке SKB с возможностью последующей передачи и получения токенов SKB в качестве оплаты за различные услуги, включая сервисы регенеративной медицины.

Запись сегодняшней пресс-конференции можно просмотреть в YouTube по следующим ссылкам:

На английском языке



https://www.youtube.com/watch?v=iZiUTaS5ASM

На японском языке



https://www.youtube.com/watch?v=puOsBCgQrzo

На корейском языке



https://www.youtube.com/watch?v=fyZ9e_1CzIo

На китайском языке



https://www.youtube.com/watch?v=BN0A4P-DiRU

«Компания NEGTEC - это не только оператор криптовалюты. С помощью токенов SKB мы создаём будущее, где многие сервисы становятся легко доступными».

Секретариат публичной информации NEGTEC Co. Ltd. (kyodo PR)



Ответственные лица: Сукумуда (Sukumuda), Сугавара (Sugawara), Мурата (Murata)



Тел.: 090-8558-5868



E-mail: skb-pr@kyodo-pr.co.jp

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/732838/Sakura_Bloom_SKB_Logo.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737462/NEGTEC_CliniMACS_Regenerative_Medicine_Machine.jpg