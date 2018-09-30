Сычуаньская товарная выставка демонстрирует миру открытость Лучжоу

ЛУЧЖОУ (LUZHOU), Китай, 30 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Недавно завершившаяся 6-я Юго-западная товарная выставка-2018 (China Luzhou Southwest Commodity Expo) продемонстрировала открытость Лучжоу - города, где расположены Южно-сычуаньская портовая зона (South Sichuan Port Area (SSPA)) Китайской (Сычуаньской) экспериментальной зоны свободной торговли (China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone (FTZ)).

Экспоненты выставки представили свою продукцию на 800 стендах основной выставочной зоны, а также в павильоне культуры и творчества и национальных павильонах стран «Пояса и пути».

Свои продукты на выставку привезли участники из Азербайджана, Молдовы, Австралии, Южной Кореи, Израиля, Таиланда, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Мероприятие предоставляет платформу, посредством которой экспоненты могут делиться с друг с другом достижениями в сфере свободной торговли и совместно реализовывать концепцию «Пояс и путь». По словам секретаря городского комитета КПК КНР г-на Цзяна Фуи (Jiang Fuyi) на церемонии открытия выставки, власти Лучжоу планируют создавать высококлассную и эффективную бизнес-среду для предприятий региона.

Азербайджан придаёт большое значение взаимоотношениям с Китаем и стремится углублять партнёрство с китайскими коллегами в различных сферах, охватываемых инициативой «Пояс и путь». Как отметил посол Азербайджана в КНР г-н Акрам Зейналли (Akram Zeynalli), выставка в Лучжоу даёт его стране возможность познакомить потребителей Поднебесной с самой высококачественной продукцией азербайджанских производителей.

Азербайджан выбрал Лучжоу в качестве места для открытия первого национального павильона неслучайно: Сычуань является одной из китайских провинций, с которой Азербайджан поддерживает самые тесные взаимоотношения в рамках инициативы «Пояс и путь», а Лучжоу обладает очевидными географическими преимуществами.

В ходе выставки вице-президент Китайской службы экономической информации (China Economic Information Service (CEIS)) г-н Куан Лэчэн (Kuang Lecheng) обнародовал отчёт о деловом климате Лучжоу.

Документ представляет собой полноценное описание инновационных достижений руководства города в вопросах реформирования экономической среды для привлечения инвесторов, демонстрируя открытость Лучжоу внешнему миру.

По словам г-на Куана, администрации Южно-китайской портовой зоны при Экспериментальной ЗЭС в Сычуани удалось достичь значительного прогресса в повышении эффективности и стимулировании процессов создания инноваций, обойдя в этом аспекте даже восточные прибрежные районы Китая. Сегодня Лучжоу использует возможности, открываемые инициативой «Пояс и путь», а также Планом развития экономического пояса Янцзы, для оптимизации делового-климата и усовершенствования методов управления городской инфраструктурой.

Выставка под тематическим названием «Новая эра, новая торговля, новый Лучжоу» была организована Центральной китайской торгово-экономической палатой (CGCC) совместно с Правительством Лучжоу при поддержке Сычуанського провинциального управления коммерции и Сычуаньского департамента выставок и конференций.

SOURCE Government of Luzhou City