Флон Hainan Airlines пополнился новым Airbus A350

- Новый лайнер авиакомпании успешно совершил первый перелёт

ПЕКИН (BEIJING), 13 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- Рейс Hainan Airlines под номером HU7607 вылетел из Пекина и приземлился в Международном аэропорту «Хунцяо» в 11:00 13 октября по пекинскому времени, ознаменовав успешное завершение первого коммерческого полёта лайнера A350, принадлежащего Hainan Airlines Holding Co., Ltd. («Hainan Airlines»). В присутствии свыше 300 пассажиров перевозчик открыл новую эпоху авиаперевозок с использованием А350.

Лайнер A350-900 предоставляет пассажирам новый стандарт путешествий в современных комфортных самолётах. Салон бизнес-класса характеризуется несимметричным расположением кресел, обеспечивающим приватность каждому пассажиру, а также классическим дизайном с преобладанием прямых линий. Кроме того, передняя секция салона эконом-класса оснащена широкими креслами 18'', предоставляющими до 34-35 дюймов пространства для ног для пассажиров, заплативших за приоритетные места. Каждое кресло на борту самолёта оборудовано индивидуальной развлекательной системой. На некоторых бортах пассажиры могут наслаждаться капучино или эспрессо, сваренными на высококлассном капсульном кофейном автомате Nespresso.

На сегодняшний день молодой флот Hainan Airlines насчитывает свыше 400 самолётов, включая Boeing 737, 787 и Airbus 330. В 2018-м авиакомпания получила четыре новых лайнеров А350-900, которые будут обслуживать международные и внутренние рейсы Hainan Airlines, предоставляя пассажирам ещё более удобный и комфортный сервис.

О компании Hainan Airlines

Входя в число пятизвёздочных авиакомпаний согласно рейтингу SKYTRAX, Hainan Airlines располагает флотом из более чем 400 самолётов, обслуживающих 1 700 маршрутов и доставляющих пассажиров в почти 220 точек назначения по всему миру. Авиакомпания гордится одним из самых высоких в мире рейтингов безопасности: за 25 лет своего существования и свыше 6,6 млн. часов полётов компания не фиксировала ни единого серьёзного инцидента.