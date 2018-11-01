Форум Хунцяо и прочие дополнительные мероприятия в рамках CIIE обещают стать центральным событием отрасли
03:08 ET
ШАНХАЙ (SHANGHAI), 2 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- В рамках первой Китайской международной выставки импортных товаров и услуг (China International Import Expo (CIIE)) состоится церемония открытия Международного торгово-экономического форума в Хунцяо («Форум Хунцяо» или «Форум»). Мероприятие пройдёт 5 ноября на территории Национального центра выставок и конференций в Шанхае. Участники однодневного форума, в программу которого включены многочисленные дополнительные секции, обсудят пути и модели сотрудничества между бизнесом и правительством, направленного на создание новых стимулов для развития глобального торгово-экономического сектора.
Секции основного форума будут посвящены таким темам, как «Торговля и открытость», «Торговля и инновации» и «Торговля и инвестиции». В мероприятии примут участие авторитетные представители деловых кругов и руководители знаменитых международных организаций, включая основателя TerraPower Билла Гейтса и главу совета директоров Alibaba Джэка Ма, декана Национального института финансовых исследований при Университете «Цинхуа» Чжу Миня, а также генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Мухису Китуйи.
Участники секций форума подробно обсудят вопросы повышения степени свободы и удобства торгово-инвестиционной деятельности, создания открытой экономики, стимулирования нового роста торговли посредством дополнительных сервисов, формирования цифровой экономики, перспектив электронной коммерции и других инновационных направлений отрасли, а также будущего развития экологически устойчивой торгово-экономической модели.
В рамках секции под названием «Форум международных финансовых СМИ и аналитических центров» редакторы и члены авторских коллективов крупнейших международных изданий финансовой отрасли, представители национальных управлений по вопросам культуры и коммуникаций, а также эксперты-аналитики рассмотрят текущее состояние отраслевой коммуникации и роль информационно-аналитических центров в развитии открытой экономики.
Представители руководства различных стран мира также примут участие в церемонии открытии Форума Хунцяо. С докладами на специализированных секциях выступят почётные гости из сфер политики, бизнеса и т.д. Программой форума также предусмотрено проведение семинаров и дискуссий с участием выдающихся экспертов и государственных деятелей из всех уголков земного шара.
Кроме Форума Хунцяо в рамках первой выставки CIIE 5-10 ноября этого года состоятся свыше 100 дополнительных мероприятий. Эти мероприятия, организуемые странами-участницами CIIE, муниципальными властями китайских регионов, государственными предприятиями и экспонентами выставки, будут посвящены вопросам интеллектуальной собственности, трансграничной коммерции, туризма, международного сельского хозяйства, технологий, а также ключевым аспектам инициативы «Пояс и путь».
Первая Китайская международная выставка импортных товаров и услуг наряду со столь значимыми событиями, как Форум Хунцяо предоставит странам мира глобальную платформу для демонстрации новейших достижений и поиска возможностей для торгового сотрудничества. Мероприятие будет играть важную роль в качестве инициатора и посредника в коммуникации и обсуждении актуальных вопросов мировой экономики и торговли, а также в создании благоприятной экономической среды.
О Китайской международной выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo)
Китайская международная выставка импортных товаров и услуг (CIIE) организуется Оргкомитетом и компанией National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd. при совместной спонсорской поддержке Министерства коммерции КНР и Народным правительством г. Шанхай. Выставка станет первым мероприятием такого типа, пользующимся поддержкой ВТО, ЮНКТАД и ЮНИДО.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/778606/CIIE_venue.jpg
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