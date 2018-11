Форум Хунцяо и прочие дополнительные мероприятия в рамках CIIE обещают стать центральным событием отрасли

Участники секций форума подробно обсудят вопросы повышения степени свободы и удобства торгово-инвестиционной деятельности, создания открытой экономики, стимулирования нового роста торговли посредством дополнительных сервисов, формирования цифровой экономики, перспектив электронной коммерции и других инновационных направлений отрасли, а также будущего развития экологически устойчивой торгово-экономической модели.

В рамках секции под названием «Форум международных финансовых СМИ и аналитических центров» редакторы и члены авторских коллективов крупнейших международных изданий финансовой отрасли, представители национальных управлений по вопросам культуры и коммуникаций, а также эксперты-аналитики рассмотрят текущее состояние отраслевой коммуникации и роль информационно-аналитических центров в развитии открытой экономики.

Представители руководства различных стран мира также примут участие в церемонии открытии Форума Хунцяо. С докладами на специализированных секциях выступят почётные гости из сфер политики, бизнеса и т.д. Программой форума также предусмотрено проведение семинаров и дискуссий с участием выдающихся экспертов и государственных деятелей из всех уголков земного шара.

Кроме Форума Хунцяо в рамках первой выставки CIIE 5-10 ноября этого года состоятся свыше 100 дополнительных мероприятий. Эти мероприятия, организуемые странами-участницами CIIE, муниципальными властями китайских регионов, государственными предприятиями и экспонентами выставки, будут посвящены вопросам интеллектуальной собственности, трансграничной коммерции, туризма, международного сельского хозяйства, технологий, а также ключевым аспектам инициативы «Пояс и путь».

Первая Китайская международная выставка импортных товаров и услуг наряду со столь значимыми событиями, как Форум Хунцяо предоставит странам мира глобальную платформу для демонстрации новейших достижений и поиска возможностей для торгового сотрудничества. Мероприятие будет играть важную роль в качестве инициатора и посредника в коммуникации и обсуждении актуальных вопросов мировой экономики и торговли, а также в создании благоприятной экономической среды.

О Китайской международной выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo)

Китайская международная выставка импортных товаров и услуг (CIIE) организуется Оргкомитетом и компанией National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Co., Ltd. при совместной спонсорской поддержке Министерства коммерции КНР и Народным правительством г. Шанхай. Выставка станет первым мероприятием такого типа, пользующимся поддержкой ВТО, ЮНКТАД и ЮНИДО.