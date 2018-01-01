Чжан Цзыи станет новым Global Brand Ambassador бренда Clé De Peau Beauté

Первая совместная кампания бренда и актрисы китайского происхождения проводит параллели между звёздным статусом Чжан Цзыи и знаменитостью продукта Clé de Peau Beauté - La Crème. Экспрессивная, лиричная и наполненная светом кампания посвящена бескомпромиссному стремлению к совершенству, в равной степени присущему звезде мирового кино и создателям легендарного крема. Историю их успеха рассказывает сама Чжан Цзыи

PR-директор Clé de Peau Beauté Юкари Судзуки так комментирует это сотрудничество: «Мы всегда восхищались достижениями и самоотдачей Чжан Цзыи. Её красота, душевная теплота и щедрость освещает мир вокруг неё удивительным, ярким светом. Благодаря своему духу и изяществу, неподвластному времени, Чжан Цзыи является идеальным воплощением ценностей Clé de Peau Beauté».

Бренд-директор китайского подразделения Clé de Peau Beauté Дженни Сунь отмечает: «Сотрудничество с Чжан Цзыи позволит привлечь внимание и повысить престижность нашего бренда на китайском рынке. Эта совместная работа поможет нам рассказать большему кругу потенциальных потребителей о качестве и роскошных свойствах, которыми славятся Clé de Peau Beauté и La Crème».

Чжан Цзыи - актриса редкой красоты и незаурядного таланта. За свою дебютную работу в картине Чжана Имоу «Дорога домой» она была удостоена «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале 2000 года. С тех пор Чжан Цзыи снялась в более чем 20 фильмах, включая всемирно известные блокбастеры «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Дом летающих кинжалов» и «Мемуары гейши». Роль в картине 2013 года «Великий мастер» принесла Чжан Цзыи 12 премий в категории «Лучшая актриса» - рекордное число наград, когда-либо вручавшихся одной исполнительнице за один фильм. Этот факт прочно закрепил за Чжан Цзыи славу актрисы незаурядного таланта.

В 2005 году г-жа Чжан стала пожизненным членом Академии кинематографических искусств и наук и трижды входила в состав жюри Каннского фестиваля. На сегодняшний день она является наставником в самом рейтинговом китайском реалити-шоу – «Рождение актёра» (An Actor is Born).

«Я рада стать Global Brand Ambassador бренда Clé de Peau Beauté. И представить публике La Crème - настоящий объект вожделения, одновременно изящный и современный. Для меня большая честь стать частью этого проекта и поделиться уникальной энергией этого бренда со всем миром», - заявляет Чжан Цзыи.

О бренде Clé de Peau Beauté



Интеллектуальность, бескомпромиссность, утончённость.



Clé de Peau Beauté: ключ к красоте кожи. Премиальный косметический бренд от Shiseido является синонимом исключительного ухода за кожей с применением самых передовых инноваций; сочетанием сверхсовременных достижений науки с роскошными текстурами, дарящими настоящее сенсорное наслаждение. Мы призываем на помощь интуицию и учимся у кожи. Создаем невероятные по красоте палитры. Раскрываем всю силу вашего сияния.

О продукте La Crème



Объект вожделения. Источник молодости. Высшее блаженство. В состав La Crème входит Illuminating Complex EX -- искусное сочетание японского жемчуга, теанина и эссенции платины, золота и шёлка. Тщательно подобранные компоненты крема создают гармоничную текстуру и дарят легендарный эффект омоложения. Ключ к невероятной эластичности. Основа обновлённой упругости. Источник яркого сияния.

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