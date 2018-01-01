Шанхайский туристический фестиваль-2018 проходит с 15 сентября по 6 октября

2018-й является Годом китайско-европейского туризма и Годом канадско-китайского туризма. Приняв этот факт во внимание, платформа участников из ЕС стала мини-презентацией туристических ресурсов стран-членов Евросоюза с акцентом на памятниках и достопримечательностях, рассказывающих об истории региона. А платформа Квебека представляла собой безупречную интерпретацию типичного для Северной Америки зимнего пейзажа, с полярными медведями и заснеженным коттеджем.

Потрясающие исполнительские таланты зарубежных коллективов позволили зрителям этой 100-минутной процессии буквально погрузиться в океан доброты, душевного тепла и беззаботного веселья. Ансамбль волынщиков Канадской королевской конной полиции и исполнители традицинного шотландского танца хайланд были весьма импозантны и серьёзны в своих нарядных костюмах, а эквадорская труппа Dance and Warriors Inspiration Ballet заражали всех вокруг своим оживлённым весельем, демонстрируя грацию и красоту свой южноамериканской родины. Сочетанием разнообразных ударных инструментов и танцевальных стилей характеризовалось выступление испанского молодёжного брасс-бенда Badur, а их продуманные костюмы были созданы специально для этого фестиваля в лучших традициях южной Испании. Словацкие чирлидеры из молодй и энергичной группы Flower Blossom буквально источали позитивную энергию своими отточенными движениями.

Чтобы дать как можно большему числу гостей и местных жителей возможность открыть для себя красоту и радость этого мероприятия, а в дальнейшем поделиться впечатлениями с друзьями, которые также "хотели бы быть здесь", к участию в параде были приглашены больше дюжины тайванских "специальных посланников" из шанхайско-тайбэйской программы Mini Tours in Two Cities. Погружение в тёплую и гостеприимную атмосферу Шанхайского туристического фестиваля является отличным способом почувствовать, что такое настоящий Шанхай.

Ещё одной инициативой местных властей после запуска в 2012 году кампании пятидесятипроцентного снижения цен на посещение основных туристических достопримечательностей Шанхая для участников фестиваля стала мгновенная распродажа под названием "E-tour of Shanghai Tourism Festival", проводившаяся совместно с порталом JD.com и в результате которой свыше 100 счастливчиков получили входные билеты в специальную зону, где они смогли с максимально близкого расстояния наблюдать за парадом. В ходе более чем 20-дневного фестиваля посетители платформы E-Tour смогут по самым низким ценам в режиме онлайн приобретать билеты на классические однодневные экскурсий Шанхайского центра автобусных туров с посещением всемирно известных туристических достопримечтельностей - телебашни "Восточная жемчужина", зоопарка Shanghai Wild Animal Park и т.д.

В рамках 29-й сессии Шанхайского туристического фестиваля в этом будет представлен целый ряд новых мероприятий, демонстрирующих стабилньое развитие городского туристического сектра. В частности, специальное мероприятие под названием "Читая Шанхай - увлекательное путешествие по реке Хуанпу" открывает новый взгляд на городские экскурсии по Шанхаю, рассказывая о том, что лежит в основе архитектуры многих известных зданий мегаполиса, а также давая туристам возможность воспользоваться всеми современными сервисами обновлённых причалов круизного терминала Хуанпу. Шанхайский фестиваль велоезды Phoenix Cup отдаёт дань новой волне популярности велоспорта и здорового образа жизни, поощряя экологичный подход к изучению волшебных берегов Хуанпу.