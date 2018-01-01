Шанхайский туристический фестиваль-2018 проходит с 15 сентября по 6 октября
Фестиваль обещает море рядости и веселья всем своим гостям
ШАНХАЙ (SHANGHAI), 18 сентября 2018 г. /PRNewswire/ -- Шанхайский туристический фестиваль-2018, проходящий с 15 сентября по 6 октября, открылся традиционным парадом с участием 37 исполнительских коллективов и 25 красочных платформ из всех уголков земного шара. Церемония открытия фестиваля подарила фейерверк впечатлений жителям и гостям города, приветствовавшим участников парада вдоль центральной улицы Хуайхай. В этом году в фестивале впервые принимают участие коллективы из Эквадора и Перу. Свыше 80 процентов всех трупп-участников текущей сессии этого яркого мероприятия представляют зарубежные страны.
2018-й является Годом китайско-европейского туризма и Годом канадско-китайского туризма. Приняв этот факт во внимание, платформа участников из ЕС стала мини-презентацией туристических ресурсов стран-членов Евросоюза с акцентом на памятниках и достопримечательностях, рассказывающих об истории региона. А платформа Квебека представляла собой безупречную интерпретацию типичного для Северной Америки зимнего пейзажа, с полярными медведями и заснеженным коттеджем.
Потрясающие исполнительские таланты зарубежных коллективов позволили зрителям этой 100-минутной процессии буквально погрузиться в океан доброты, душевного тепла и беззаботного веселья. Ансамбль волынщиков Канадской королевской конной полиции и исполнители традицинного шотландского танца хайланд были весьма импозантны и серьёзны в своих нарядных костюмах, а эквадорская труппа Dance and Warriors Inspiration Ballet заражали всех вокруг своим оживлённым весельем, демонстрируя грацию и красоту свой южноамериканской родины. Сочетанием разнообразных ударных инструментов и танцевальных стилей характеризовалось выступление испанского молодёжного брасс-бенда Badur, а их продуманные костюмы были созданы специально для этого фестиваля в лучших традициях южной Испании. Словацкие чирлидеры из молодй и энергичной группы Flower Blossom буквально источали позитивную энергию своими отточенными движениями.
Чтобы дать как можно большему числу гостей и местных жителей возможность открыть для себя красоту и радость этого мероприятия, а в дальнейшем поделиться впечатлениями с друзьями, которые также "хотели бы быть здесь", к участию в параде были приглашены больше дюжины тайванских "специальных посланников" из шанхайско-тайбэйской программы Mini Tours in Two Cities. Погружение в тёплую и гостеприимную атмосферу Шанхайского туристического фестиваля является отличным способом почувствовать, что такое настоящий Шанхай.
Ещё одной инициативой местных властей после запуска в 2012 году кампании пятидесятипроцентного снижения цен на посещение основных туристических достопримечательностей Шанхая для участников фестиваля стала мгновенная распродажа под названием "E-tour of Shanghai Tourism Festival", проводившаяся совместно с порталом JD.com и в результате которой свыше 100 счастливчиков получили входные билеты в специальную зону, где они смогли с максимально близкого расстояния наблюдать за парадом. В ходе более чем 20-дневного фестиваля посетители платформы E-Tour смогут по самым низким ценам в режиме онлайн приобретать билеты на классические однодневные экскурсий Шанхайского центра автобусных туров с посещением всемирно известных туристических достопримечтельностей - телебашни "Восточная жемчужина", зоопарка Shanghai Wild Animal Park и т.д.
В рамках 29-й сессии Шанхайского туристического фестиваля в этом будет представлен целый ряд новых мероприятий, демонстрирующих стабилньое развитие городского туристического сектра. В частности, специальное мероприятие под названием "Читая Шанхай - увлекательное путешествие по реке Хуанпу" открывает новый взгляд на городские экскурсии по Шанхаю, рассказывая о том, что лежит в основе архитектуры многих известных зданий мегаполиса, а также давая туристам возможность воспользоваться всеми современными сервисами обновлённых причалов круизного терминала Хуанпу. Шанхайский фестиваль велоезды Phoenix Cup отдаёт дань новой волне популярности велоспорта и здорового образа жизни, поощряя экологичный подход к изучению волшебных берегов Хуанпу.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/745882/Ansai_Waist_Drum_Dance.jpg
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