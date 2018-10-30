Шанхай становится мировым лидером в сфере услуг городской гигабитной сети

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 30 октября 2018 г. /PRNewswire/ -- 24 октября дочернее предприятие China Telecom, компания Shanghai Telecom, сообщила о завершении программы развёртывания гигабитной оптоволоконной сети. На сегодняшний день предприятие является мировым лидером в сфере создания общегородской проводной сети широкополосного доступа с пропускной способностью на уровне 10 ГБ/с. По данным американской консалтинговой фирмы Arthur D Little, отныне Шанхай может составить полноценную конкуренцию Сингапуру и Катару как одна из ведущих экономик мира с точки зрения внедрения сервисов оптоволоконного соединения и гигабитной пропускной способности городской сети.

По словам генерального директора Shanghai Telecom Ма Иминя (Ma Yimin): «Шанхай стал первым в мире городом, где скорость муниципальной сети в любом районе достигает гигабитного уровня. Этот факт наглядно демонстрирует успех в реализации стратегии, направленной на стимулирование экономического развития Китая посредством обеспечения передовых возможностей сетевого взаимодействия. Увеличив скорость работы городской сети, Шанхай сделал колоссальный шаг вперёд к повышению качества жизни для всех горожан».

В честь достижения этой важной вехи для коммуникационной отрасли компания Shanghai Telecom запустила медиакампанию в социальных сетях. Эта кампания предоставила шанхайским Интернет-пользователям возможность проиллюстрировать концепцию «умного» города Сhina Telecom, составив рейтинг улиц и переулков, отражающих историю и характерные черты знаменитого «приморского города». Для особо активных участников этой инициативы были предусмотрены специальные памятные призы от Shanghai Telecom. По итогам масштабной медиакампании организаторы выбрали тысячу улиц и переулков мегаполиса, карта которых была напечатана на эксклюзивных чашках-призах для Интернет-пользователей. В кампании приняли участие в общей сложности около 40 млн человек.

Shanghai Telecom завершила процесс развёртывания гигабитной сети, соединившей почти 20 000 микрорайонов города. В результате 10 млн домохозяйств получили доступ к широкополосной сети 150 Мб/с, поддерживающей многоканальную трансляцию видео 4K, онлайн-игры и весь прочий контент, необходимый «умному» дому.