Швеция снова заняла первое место в мировом рейтинге стран и регионов по знанию английского языка

Компания EF Education First выпустила свой ежегодный глобальный рейтинг уровня владения английским языком. В 88 странах и регионах в течение года проводились тестирования языковых навыков, в которых приняли участие более 1,3 миллиона человек, не являющихся носителями английского языка.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/776648/EF_English_Proficiency_Index_2018.jpg )



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В четвертый раз за восемь лет Швеция возглавила рейтинг стран по знанию английского языка - EF EPI. На втором месте в этом году оказался лидер прошлого года - Нидерланды.

«Наше исследование EF EPI показывает, что английский продолжает быть одним из важнейших факторов конкурентоспособности. Как на государственном уровне, так и в рамках частных инициатив продолжают инвестироваться средства в повышение языковых компетенций», - делится глава отдела исследований EF, д-р Мин Н. Тран. «С того момента как мы начали публиковать рейтинг EF EPI, он стал ориентиром для многих правительств, компаний и университетов, позволяющим отслеживать тенденции в изучении английского и принимать стратегически верные решения по развитию языковых компетенций в будущем».

Основные результаты EF EPI в этом году:

• Европа остается мировым лидером по уровню владения английским языком: 8 из 10-ти лучших мест в рейтинге принадлежат европейским странам.

• Африка демонстрирует наиболее сильный рост уровня владения английским языком по сравнению с другими регионами. Ведущие страны - Алжир, Египет и ЮАР, где уровень повысился на два или более пунктов.

• Впервые в истории азиатская страна вошла в тройку лучших:эт третье место занял Сингапур. Тем не менее в Азии по-прежнему наблюдается большой разрыв в уровне владения английским между между странами с самым высоким и низким уровнем.

• Латинская Америка является единственным регионом, демонстрирующим небольшое общее снижение уровня владения английским языком. При этом разрыв между регионами с самым низким и высоким уровнем владения английским языком является практически незначительным.

• Женщины по-прежнему превосходят мужчин по уровню владения английским языком во всем мире, и этот гендерный разрыв продолжает увеличиваться с 2016 года.

• Страны с более высоким уровнем владения английским языком также успешны и в предоставлении равных политических, экономических и правовых возможностей своим гражданам. В этих странах выше доля девочек, обучающихся в дошкольных учреждениях, и доля женщин, открывающих банковские счета на своё имя.

EF EPI основан на результатах теста EF SET - первого в мире бесплатного стандартизированного английского теста. Тысячи школ, компаний и правительств во всем мире используют EF SET для определения уровня владения английским языком.

Отчет EF EPI 2018 и региональные информационные бюллетени доступны для загрузки по адресу http://www.ef.com/epi. Ниже приведен фактический рейтинг EF EPI 2018.

О EF Education First

EF Education First - глобальная образовательная компания, специализирующаяся на языковых, академических, культурных и обучающих программах путешествий. EF была основана в 1965 году с целью открыть мир через образование, сегодня EF - это 580 школ и офисов в более чем 50 странах.

EF EPI рейтинг стран по знанию английского языка в 2018:

Позиция Страна или район Диапазон уровней владения английским EF EPI 1 Швеция Очень высокий уровень 2 Нидерланды Очень высокий уровень 3 Сингапур Очень высокий уровень 4 Норвегия Очень высокий уровень 5 Дания Очень высокий уровень 6 Южная Африка Очень высокий уровень 7 Люксембург Очень высокий уровень 8 Финляндия Очень высокий уровень 9 Словения Очень высокий уровень 10 Германия Очень высокий уровень 11 Бельгия Очень высокий уровень 12 Австрия Очень высокий уровень 13 Польша Высокий уровень 14 Филиппины Высокий уровень 15 Швейцария Высокий уровень 16 Румыния Высокий уровень 17 Хорватия Высокий уровень 18 Сербия Высокий уровень 19 Португалия Высокий уровень 20 Чехия Высокий уровень 21 Венгрия Высокий уровень 22 Малайзия Высокий уровень 23 Греция Высокий уровень 24 Словакия Высокий уровень 25 Болгария Высокий уровень 26 Литва Высокий уровень 27 Аргентина Высокий уровень 28 Индия Средний уровень 29 Нигерия Средний уровень 30 САР Гонконг Средний уровень 31 Южная Корея Средний уровень 32 Испания Средний уровень 33 Ливан Средний уровень 34 Италия Средний уровень 35 Франция Средний уровень 36 Коста-Рика Средний уровень 37 Доминиканская Республика Средний уровень 38 Беларусь Средний уровень 39 Сенегал Средний уровень 40 Уругвай Средний уровень 41 Вьетнам Средний уровень 42 Россия Средний уровень 43 Украина Средний уровень 44 САР Макао Средний уровень 45 Грузия Низкий уровень 46 Чили Низкий уровень 47 Китай Низкий уровень 48 Тайвань Низкий уровень 49 Япония Низкий уровень 50 Пакистан Низкий уровень 51 Индонезия Низкий уровень 52 Албания Низкий уровень 53 Бразилия Низкий уровень 54 Эфиопия Низкий уровень 55 Гватемала Низкий уровень 56 Панама Низкий уровень 57 Мексика Низкий уровень 58 Шри-Ланка Низкий уровень 59 Перу Низкий уровень 60 Колумбия Низкий уровень 61 Боливия Низкий уровень 62 Египет Низкий уровень 63 Бангладеш Низкий уровень 64 Таиланд Низкий уровень 65 Эквадор Низкий уровень 66 Иран Очень низкий уровень 67 Марокко Очень низкий уровень 68 Тунис Очень низкий уровень 69 Гондурас Очень низкий уровень 70 Эль Сальвадор Очень низкий уровень 71 Объединенные Арабские Эмираты Очень низкий уровень 72 Никарагуа Очень низкий уровень 73 Турция Очень низкий уровень 74 Иордания Очень низкий уровень 75 Венесуэла Очень низкий уровень 76 Сирия Очень низкий уровень 77 Азербайджан Очень низкий уровень 78 Кувейт Очень низкий уровень 79 Оман Очень низкий уровень 80 Казахстан Очень низкий уровень 81 Алжир Очень низкий уровень 82 Мьянма Очень низкий уровень 83 Саудовская Аравия Очень низкий уровень 84 Афганистан Очень низкий уровень 85 Камбоджа Очень низкий уровень 86 Узбекистан Очень низкий уровень 87 Ирак Очень низкий уровень 88 Ливия Очень низкий уровень