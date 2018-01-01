Элтон Джон примерил на себя роль рэпера в новом рекламном ролике Snickers®

Ролик начинается со сцены домашней вечеринки. Мы наблюдаем за словесным состязанием между восходящими звёздами рэпа - Эмарром Кухомано и Моник Лоуз. И тут в игру вступает сэр Элтон Джон - в своём красном блестящем пиджаке и знаменитых очках. Совершенно не к месту певец исполняет один из своих величайших хитов «Don't Go Breaking My Heart», стараясь всячески угодить публике. Британский рэпер Фэми Найландер берёт дело в свои руки и исправляет положение, предложив Элтону батончик SNICKERS®. Всего одно мгновение - и настоящий Boogie приходит в себя.

«Многие знают, что я являюсь давним поклонником хип-хопа. И это одна из причин, отчего мне захотелось принять в этом участие - мне удалось пообщаться с Boogie и некоторыми из величайших хип-хоперов Британии, - прокомментировал сэр Джон. - Кроме того, мне чрезвычайно импонирует концепция рекламных роликов SNICKERS®, весьма остроумно демонстрирующих, что голодный человек всегда немного не в себе. Авторы кампании делают эти ролики очень актуальными и привлекательными для нынешней молодёжи, особенно учитывая тот факт, что хип-хоп является одним из самых популярных музыкальных жанров в сегодняшнем мире».

«Развивая полюбившуюся нашим потребителям тему «Ты - не ты, когда голоден», мы рады представить новейшую зарисовку в этой увлекательной истории, - прокомментировал международный брэнд-директор SNICKERS® Дейл Грин. - Работая над реализацией концепции рэп-баттла, мы были твёрдо уверены, что Элтон Джон - идеальный кандидат на эту роль. Поклонники легендарного исполнителя мгновенно узнают его по уникальной комбинации музыки, стиля и тонкого чувства юмора, столь хорошо сочетающейся с идеей нашего бренда SNICKERS®».

По словам рэпера Boogie, сотрудничающего с звукозаписывающей компанией Eminem Shady Records: «Сотрудничество с Элтоном Джоном на съёмочной площадке нового ролика SNICKERS® полностью оправдало все мои ожидания и даже превзошло их - он не жалеет своего времени, очень умён, весел и фантастически талантлив! Возможность поработать с легендой современной музыки и восходящими звёздами хип-хопа Фэми Найландером, Эмарром Кухомано и Моник Лоуз стала для меня большой честью и потрясающим опытом».

В новом ролике опять появляется уже знакомая поклонникам бренда «раздевалка» SNICKERS® - впервые она появилась на экранах телевизоров в ролике 2012 года с участием Джоан Коллинз и Стефани Бичем, а затем - в 2014 году в кампании "Мистер Бин - мастер кунфу".

Увидеть новый ролик SNICKERS® можно на веб-сайте www.snickers.co.uk . Более подобную информацию см. на официальных страницах SNICKERS® в Facebook ( Facebook.com/SNICKERS ), Twitter ( Twitter.com/SNICKERS ), Instagram ( Instagram.com/SNICKERS ), www.SNICKERS.com . Все поклонники бренда могут поделиться своими впечатлениями в социальных сетях с помощью хэш-тэга #EatASNICKERS.

О компании Mars, Incorporated



Mars - частное семейное предприятие с более чем столетней историей существования, производящее разнообразные продукты и предоставляющее сервисы для людей и их домашних питомцев. Компания с объёмами продаж на уровне 35 млрд. долл. США владеет некоторыми из самых популярных мировых торговых марок: M&M'S®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS и COCOAVIA®. Mars также предоставляет услуги в сфере ветеринарии и ухода за домашними животными посредством сети клиник BANFIELD®, сервисов Blue Pearl®, VCA® and Pet Partners™. Компания со штаб-квартирой в Маклине (штат Вирджиния) осуществляет свою деятельность в более чем 80 странах мира. Пять принципов Mars - качество, ответственность, взаимопомощь, эффективность и свобода, - вдохновляют более чем 100 000 сотрудников компании на создание ценности для своих соратников и обеспечение роста, которым они гордятся изо дня в день.

Для получения дополнительной информации о Mars посетите веб-сайт www.mars.com . Присоединятесь к нам в Facebook , Twitter , LinkedIn , Instagram и YouTube .

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=HQFmaCYmJFg



Видео - https://www.youtube.com/watch?v=QO2qHuEs80Q



Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737342/elton_john_snickers_ad.jpg



Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737343/elton_john_snickers_ad_hip_hop.jpg



Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737344/elton_john_captain_fantastic_hip_hop_snickers_ad.jpg



Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737345/elton_john_and_boogie_on_set_snickers_ad.jpg



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