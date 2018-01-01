Элтон Джон примерил на себя роль рэпера в новом рекламном ролике Snickers®

News provided by

Mars, Incorporated

16:22 ET

ЧИКАГО (CHICAGO), 30 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- «Капитан Фантастик», сэр Элтон Джон, славящийся способностью очаровывать публику своими душевными балладами и величественными гимнами, совершает весьма эффектное возвращение в мир шоу-бизнеса - на этот раз в рамках новой рекламной кампании SNICKERS®. И таким его ещё никто никогда не видел. В весьма остроумном рекламном ролике, премьера которого запланирована на 1 сентября 2018 года, Элтон Джон пробует себя в жанре хип-хопа. В образе американского исполнителя по имени Boogie легендарный певец, потеряв себя от голода, участвует в настоящем рэп-баттле.

Snickers Rap Battle - 30 Second Ad
Snickers Rap Battle - 30 Second Ad
Snickers Rap Battle - 60 Second Ad
Snickers Rap Battle - 60 Second Ad
ELTON JOHN BELTS ‘DON’T GO BREAKING MY HEART’ AMIDST RAP BATTLE IN NEW SNICKERS AD
ELTON JOHN BELTS ‘DON’T GO BREAKING MY HEART’ AMIDST RAP BATTLE IN NEW SNICKERS AD
ELTON JOHN GETS BACK ON HIS GAME IN HIP HOP GONE WRONG MOMENT
ELTON JOHN GETS BACK ON HIS GAME IN HIP HOP GONE WRONG MOMENT
CAPTAIN FANTASTIC ELTON JOHN ‘HITS UP’ THE RAP SCENE IN NEW SNICKERS AD
CAPTAIN FANTASTIC ELTON JOHN ‘HITS UP’ THE RAP SCENE IN NEW SNICKERS AD
ELTON JOHN AND EMINEM-SIGNED RAPPER, BOOGIE, ON SET OF NEW SNICKERS AD
ELTON JOHN AND EMINEM-SIGNED RAPPER, BOOGIE, ON SET OF NEW SNICKERS AD
ELTON JOHN ON SET WITH RAPPER BOOGIE AND NEW HIP HOP TALENT IN NEW SNICKERS AD
ELTON JOHN ON SET WITH RAPPER BOOGIE AND NEW HIP HOP TALENT IN NEW SNICKERS AD
Snickers Rap Battle - 30 Second Ad
Snickers Rap Battle - 60 Second Ad
ELTON JOHN BELTS ‘DON’T GO BREAKING MY HEART’ AMIDST RAP BATTLE IN NEW SNICKERS AD ELTON JOHN GETS BACK ON HIS GAME IN HIP HOP GONE WRONG MOMENT CAPTAIN FANTASTIC ELTON JOHN ‘HITS UP’ THE RAP SCENE IN NEW SNICKERS AD ELTON JOHN AND EMINEM-SIGNED RAPPER, BOOGIE, ON SET OF NEW SNICKERS AD ELTON JOHN ON SET WITH RAPPER BOOGIE AND NEW HIP HOP TALENT IN NEW SNICKERS AD

Ролик начинается со сцены домашней вечеринки. Мы наблюдаем за словесным состязанием между восходящими звёздами рэпа - Эмарром Кухомано и Моник Лоуз. И тут в игру вступает сэр Элтон Джон - в своём красном блестящем пиджаке и знаменитых очках. Совершенно не к месту певец исполняет один из своих величайших хитов «Don't Go Breaking My Heart», стараясь всячески угодить публике. Британский рэпер Фэми Найландер берёт дело в свои руки и исправляет положение, предложив Элтону батончик SNICKERS®. Всего одно мгновение - и настоящий Boogie приходит в себя.

«Многие знают, что я являюсь давним поклонником хип-хопа. И это одна из причин, отчего мне захотелось принять в этом участие - мне удалось пообщаться с Boogie и некоторыми из величайших хип-хоперов Британии, - прокомментировал сэр Джон. -  Кроме того, мне чрезвычайно импонирует концепция рекламных роликов SNICKERS®, весьма остроумно демонстрирующих, что голодный человек всегда немного не в себе. Авторы кампании делают эти ролики очень актуальными и привлекательными для нынешней молодёжи, особенно учитывая тот факт, что хип-хоп является одним из самых популярных музыкальных жанров в сегодняшнем мире».

«Развивая полюбившуюся нашим потребителям тему «Ты - не ты, когда голоден», мы рады представить новейшую зарисовку в этой увлекательной истории, - прокомментировал международный брэнд-директор SNICKERS® Дейл Грин. -  Работая над реализацией концепции рэп-баттла, мы были твёрдо уверены, что Элтон Джон - идеальный кандидат на эту роль. Поклонники легендарного исполнителя мгновенно узнают его по уникальной комбинации музыки, стиля и тонкого чувства юмора, столь хорошо сочетающейся с идеей нашего бренда SNICKERS®».

По словам рэпера Boogie, сотрудничающего с звукозаписывающей компанией Eminem Shady Records: «Сотрудничество с Элтоном Джоном на съёмочной площадке нового ролика SNICKERS® полностью оправдало все мои ожидания и даже превзошло их - он не жалеет своего времени, очень умён, весел и фантастически талантлив! Возможность поработать с легендой современной музыки и восходящими звёздами хип-хопа Фэми Найландером, Эмарром Кухомано и Моник Лоуз стала для меня большой честью и потрясающим опытом».

В новом ролике опять появляется уже знакомая поклонникам бренда «раздевалка» SNICKERS® - впервые она появилась на экранах телевизоров в ролике 2012 года с участием Джоан Коллинз и Стефани Бичем, а затем -  в 2014 году в кампании "Мистер Бин - мастер кунфу".

Увидеть новый ролик SNICKERS® можно на веб-сайте www.snickers.co.uk. Более подобную информацию см. на официальных страницах SNICKERS® в Facebook (Facebook.com/SNICKERS), Twitter (Twitter.com/SNICKERS), Instagram (Instagram.com/SNICKERS), www.SNICKERS.com. Все поклонники бренда могут поделиться своими впечатлениями в социальных сетях с помощью хэш-тэга #EatASNICKERS.

О компании Mars, Incorporated

Mars - частное семейное предприятие с более чем столетней историей существования, производящее разнообразные продукты и предоставляющее сервисы для людей и их домашних питомцев. Компания с объёмами продаж на уровне 35 млрд. долл. США владеет некоторыми из самых популярных мировых торговых марок: M&M'S®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS и COCOAVIA®. Mars также предоставляет услуги в сфере ветеринарии и ухода за домашними животными посредством сети клиник BANFIELD®, сервисов Blue Pearl®, VCA® and Pet Partners™. Компания со штаб-квартирой в Маклине (штат Вирджиния) осуществляет свою деятельность в более чем 80 странах мира. Пять принципов Mars - качество, ответственность, взаимопомощь, эффективность и свобода, - вдохновляют более чем 100 000 сотрудников компании на создание ценности для своих соратников и обеспечение роста, которым они гордятся изо дня в день.

Для получения дополнительной информации о Mars посетите веб-сайт www.mars.com. Присоединятесь к нам в Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и YouTube.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=HQFmaCYmJFg

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=QO2qHuEs80Q

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737342/elton_john_snickers_ad.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737343/elton_john_snickers_ad_hip_hop.jpg 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737344/elton_john_captain_fantastic_hip_hop_snickers_ad.jpg 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737345/elton_john_and_boogie_on_set_snickers_ad.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/737346/elton_john_boogie_hip_hop_talent_new_snickers_ad.jpg

Логотип -  https://mma.prnewswire.com/media/539173/Mars_Wrigley_Logo.jpg

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Элтон Джон примерил на себя роль рэпера в новом рекламном ролике Snickers®

News provided by

Mars, Incorporated

16:22 ET