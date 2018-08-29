«Зелёное» развитие, «зелёная» жизнь -- в китайском Дэчжоу состоялся конкурс Solar Decathlon China 2018 He

ДЭЧЖОУ (DEZHOU), Китай, 30 августа 2018 г. /PRNewswire/ -- Как выглядит дом вашей мечты? Экологически безопасные источники энергии, высокие технологии и прочие элементы научной фантастики...именно такие футуристические дома недавно были представлены на конкурсе Solar Decathlon China 2018 (SDC2018), проходившем в период с 3 по 17 августа в городе Дэчжоу (пров. Шаньдун).

Solar Decathlon (SD) - международное соревнование, в рамках которого команды студентов вузов проектируют и создают полноразмерные дома, функционирующие на солнечной энергии. Цель конкурса заключается в том, чтобы с помощью инноваций от ведущих мировых проектно-конструкторских и дизайнерских команд интегрировать технологии солнечной энергетики, энергосбережения и архитектурного дизайна в создании комфортных, удобных для жизни, экологичных и полнофункциональных «солнечных» домов.

Соревнование SDC2018 под концептуальным названием ««Зелёное» развитие, «зелёная» жизнь» (Green Growth, Green Life) было организовано муниципальным правительством Дэчжоу. Перед 19 командами, в состав которых вошли студенты 34 вузов из 8 стран мира, стояла задача построить одно- или двухэтажный «солнечный» дом площадью 120-200 м2, пригодный для дальнейшего постоянного проживания. Каждый дом должен быть оборудован всей необходимой бытовой техникой - телевизором, холодильником, стиральной машиной и компьютером, - функционирующей исключительно на базе солнечной энергии.

Студенческие проекты предоставили ценный справочный материал для оптимизации стратегии возрождения сельских регионов, а также интересные решения для актуальных социальных проблем - включая будущее градоустройство и эффект старения.

Команда SEU-TUBS (Юго-Восточного университета и Брауншвейгского технического университета) включила стебли растений в раствор для производства строительных блоков (состав растительного сырья составил 65%), отличавшихся более высокой прочностью и меньшим весом по сравнению с традиционными стройматериалами; команда THU (Университета «Цинхуа») оснастила свой дом системой сбора и самоочистки воды, позволяющей эффективно превращать дождевую воду в питьевую; дом (S)LOW House по проекту команды B&R (Гонконгского университета и Пекинского университета гражданского строительства и архитектуры) делает людей ближе к природе и возвращает их к простой жизни; проект Generations, созданный командой XJTU-WNEU-POLIMI (Сианьского транспортного университета / Университета Западной Новой Англии / Миланского политехнического университета), ориентирован на реализацию концепции комплекса «умных домов» для пожилых людей.