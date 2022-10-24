Всемирная конференция промышленного дизайна вновь "объединяет усилия" с Яньтаем, провинция Шаньдун, чтобы помочь Яньтаю и тем самым отполировать визитную карточку города "Столица дизайна".

YANTAI, China, 24 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- С 11 по 13 ноября в Яньтае, провинция Шаньдун, пройдет 2022-й торжественный всемирная конференция промышленного дизайна. Конференция будет организована совместно Министерством промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики и Народным правительством провинции Шаньдун, а принимать его будут Департамент промышленности и информационных технологий провинции Шаньдун, Китайская ассоциация промышленного дизайна и Народное правительство города Яньтай. Эта конференция - не только самое значимое и крупное событие в мире в области промышленного дизайна, но и единственное отраслевое мероприятие в области промышленного дизайна, проводимое Министерством промышленности и информатизации. Под девизом "Дизайн · цепочка для будущего" данная конференция объединяет представителей государственных учреждений, отраслевых организаций, экспертов и ученых, предпринимателей, дизайнеров и других инновационных лидеров из более чем 40 стран и регионов мира, чтобы провести серию плодотворных обменов, обмена и сотрудничества по инновационному развитию промышленного дизайна в новой модели развития, а также обсудить роль "Дизайн+" в расширении, дополнении и увеличении цепочки промышленности.

Городское световое шоу на Всемирной конференции промышленного дизайна 2021 года.

На церемонии открытия конференции, организованной Министерством промышленности и информационных технологий, будет вручена "Премия выдающегося промышленного дизайна Китая" - единственная национальная награда в области промышленного дизайна в Китае, утвержденная центральным правительством. Впервые эта премия была расширена с 10 золотых наград до 60 золотых, серебряных и бронзовых наград, что будет стимулировать экономическую жизнеспособность и чувство инновации всего общества и увеличит глобальное влияние и репутацию китайского дизайна.

На конференции соберутся более 100 производственных предприятий, дизайнерских институтов, университетов и институтов по всему миру, чтобы обсудить передовые разработки и промышленное применение промышленного дизайна, выпустить инновационную инициативу интеграции всей промышленной цепи, Китайскую открытую инновационную совместную лабораторию искусственного интеллекта, создать церемонию подписания партнерского соглашения "Столица дизайна" специально для Яньтая, пригласить многих известных инновационных лидеров из страны и из-за рубежа сформировать сообщество борьбы с Яньтаем, разделить риск, успех и будущее, чтобы творчество, инновации, предпринимательство и высококачественное экономическое и социальное развитие были глубоко интегрированы, и помочь Янтаю построить "Столицу дизайна" в мире.

Яньтай четыре года подряд проводил Всемирную конференцию по промышленному дизайну, построил Национальный институт промышленного дизайна для интеллектуального производства, предложил стратегическую цель создания мировой "столицы дизайна", спланировал и построил Международный город дизайна и Всемирный парк дизайна. В Яньтае в общей сложности 5 центров промышленного дизайна национального уровня, 44 центра промышленного дизайна провинциального уровня и 252 центра промышленного дизайна городского уровня. Промышленный дизайн становится новой визитной карточкой Яньтая. В будущем Яньтай будет постепенно строить экологию инноваций мирового класса, экологию человека и экологию окружающей среды посредством дизайна, чтобы создать новую веху промышленного дизайна мирового класса, хорошее место для глобальных дизайнеров, чтобы стремиться к инновациям.

Контактное лицо: Чжао Сянъян

Номер телефона: 0086535-6789710

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SOURCE City of Yantai