Инновации, соотношение цены и качества, сервис премиум-класса - ключи к успеху SANY

Инновации, высокое соотношение цены и качества и сервис премиум-класса — ключи к глобальному успеху SANY

Пекин, 12 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Сюй Мин, старший вице-президент SANY Group («SANY»), один из ведущих мировых предприятий в сфере производства высокотехнологичного оборудования, недавно выступил с вступительной речью для лидеров отрасли в Мюнхен, Германия, подтвердив три ключевых элемента успеха компании: инновационный рост SANY, уделяя особое внимание эффективности проектов (таким образом, получению конкурентных преимуществ на мировом рынке) и уделяя особое внимание клиент-ориентированному обслуживанию.

Highlights of the Keynote Speech "Innovation, High Cost-Performance Ratio and Premium Service - the keys to SANY’s Global Success"

В своем выступлении Сюй подчеркнул успех, которого SANY добилась в последние годы, в том числе достижение 330-кратного роста за последние два десятилетия, включение в список Forbes Global 2000, создание двух официально сертифицированных (Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума) заводы-маяки (которые в настоящее время являются единственными двумя в мировой тяжелой промышленности) и входят в пятерку лучших китайских и 80 самых инновационных компаний мира. Затем Сюй указал на одну ключевую причину этого успеха: твердая вера руководства в инновации и долгосрочные инвестиции компании в исследования и разработки с открытием ультрасовременного глобального научно-исследовательского центра строительной техники SANY в Куньшане, Китай, в январе 2022 года.

Для клиентов и дилеров компании SANY по всему миру он дал четкое сообщение о том, что для того, чтобы стать брендом премиум-класса, необходимо как проверенное на рынке, так и проверенное временем качество продукции и доступная цена, которая выгодна как можно большему числу клиентов. "Лучшее соотношение цены и качества является важнейшим конкурентным преимуществом для нас," заявил Сюй, "мы помогаем нашим клиентам сэкономить не менее 30% своих эксплуатационных расходов".

Ссылаясь на проблему решения сложных и переменных глобальных экономических условий в постпандемическую эпоху, Сюй заявил следующее: "Кризисы часто полны возможностей и проблем. Используя мышление с нулевыми суммами для изучения кризиса, окончательный баланс будет равным нулю; принятие реальности и внесение изменений - выбор победителя. Почему мы должны быть проигравшими, а не победителями"?

В целях устойчивого и непрерывного развития Сюй пообещал, что компания SANY всегда рассматривает обслуживание в качестве важнейшего приоритета в создании максимальной выгоды для клиентов: "Клиенты SANY никогда не должны беспокоиться об обслуживании или доступности оборудования. Всё наше оборудование должно обслуживаться и обслуживаться надлежащим образом". В прошлом году, наряду с регулярным и традиционным обслуживанием машинного оборудования, по всему миру была запущена сервисная кампания под названием "Green Action", предусматривающая бесплатное обслуживание по ремонту отставного и забытого оборудования. Сюй также добавил, что компания SANY создала 8 региональных логистических центров запасных частей по всему миру, готовых удовлетворить любые неотложные потребности клиентов по всему миру.

Для просмотра наиболее интересных моментов речи Сюй перейдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=_nxT5_mTEl8&t=170s

Вуди Ву (Woody Woo), [email protected]

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1982386/1.mp4

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SOURCE SANY Group