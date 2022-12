Презентация первой книги новой трилогии Крейга Бушара на книжной ярмарке в Бухаресте

Крейг Бушар, автор бестселлера по версии газеты The New York Times, объявил о презентации первой книги своей новой долгожданной фантастической трилогии на Международной книжной ярмарке Gaudeamus в Бухаресте, Румыния

Бухарест (Румыния), 12 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- «Душевные узы шпионов» (Soul Ties of Spies), первая книга будущей трилогии «Игра Натальи» (Natalia's Game) Крейга Т. Бушара (Craig T. Bouchard), была представлена на прошлой неделе на Международной книжной ярмарке Gaudeamus в Бухаресте. Первое издание книги вышло в издательстве Carusel Books и сначала будет продаваться в 200 книжных магазинах и 150 газетных киосках по всей Румынии.

Soul Ties of Spies

Предприниматель-новатор, бизнесмен и автор книги «Путь Caterpillar»‎ (The Caterpillar Way), ставшей бестселлером по версии газеты The New York Times, в своем последнем фантастическом романе о мире шпионов и многом другом осваивает новые динамичные жанры.

Книга «Душевные узы шпионов»‎ быстро увлекает читателей насыщенным изложением и захватывающим сюжетом. Через разные точки зрения двух главных героев романа, двух шпионов, Бушар быстро посвящает читателей в такие актуальные темы, как квантовая физика, война, мировой порядок, геостратегия, изменение государственных границ и роль тайной разведки.

«Бушар позволяет читателям заглянуть в жизнь легендарного американского шпиона Крю Томаса — специалиста по квантовой физике, рыскающего по миру в поисках партнера, который помог бы ему преодолеть последний рубеж в мире шпионажа: временной барьер», — рассказал главный операционный директор издательства Carusel Books Каталин Георгеску (Catalin Georgescu).

Крю Томас и ЦРУ выходят на Наталью Нет — главную героиню книги, румынку. Наталья — тайный агент Секуритате, румынской тайной полиции, наемная убийца, владеющая искусством осознанных сновидений. Два главных героя романа вместе проецируются в будущее, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. Крю и Наталья дополняют друг друга благодаря уникальным квантовым способностям и глубокому душевному притяжению, что делает книгу «Душевные узы шпионов» историей на века. На последних страницах книги читателей ждет сюрприз.

Бушар добавляет: «Тема трилогии "Игра Натальи" невероятно актуальна для нашего общества, особенно в его нынешнем расколотом состоянии. Сотрудничество румынки Натальи Нет, генерала Томаса и российских шпионов красноречиво говорит о том, как руководители мировых держав должны сотрудничать на благо человечества. Раскол, который мы наблюдаем сегодня, неприемлем».

Книгу «Душевные узы шпионов» можно приобрести на сайтах Caruselbooks.ro, Libris.ro, Librarie.net, Elefant.ro, Cartepedia.ro и во всех крупных сетях книжных магазинов Румынии, включая Carturesti, Librariile Alexandria, Diverta, CLB и Compas. Она также появится во всех газетных киосках Румынии с 14 декабря.

Информация об авторе Крейге Т. Бушаре

Крейг Т. Бушар (Craig T. Bouchard) — предприниматель, известный бизнесмен и автор бестселлера по версии газеты The New York Times. Он является соучредителем и исполнительным председателем компании Ecolution kWh — инновационной энергетической компании с нулевыми углеродными выбросами, обслуживающей глобальную транспортную отрасль, а также сопредседателем корпорации Space Railway. Бушар опубликовал свою первую книгу «Америка на продажу»‎‎ (America For Sale) в 2009 году. Его вторая книга, опубликованная в 2013 году, «Путь Caterpillar: Уроки лидерства, роста и борьбы за стоимость» (The Caterpillar Way: Lessons in Leadership, Growth and Advanced Value), заняла 1-е место в списке бестселлеров издательства Barnes & Noble и почетное 8-е место в списке бестселлеров газеты The New York Times в категории деловой литературы. www.CraigBouchard.com

