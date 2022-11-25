В Аньюэ (Китай) началась третья Всемирная конференция по развитию лимонной промышленности

АНЬЮЭ (Китай), 25 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 25 ноября в уезде Аньюэ провинции Сычуань открылась третья Всемирная конференция по развитию лимонной промышленности World Lemon Industry Development Conference. Конференция проходит под лозунгом «Лимоны для всего мира» и направлена на создание платформы для экономических и торговых переговоров и налаживания регионального сотрудничества в целях продвижения международного научно-технического взаимодействия в лимонной отрасли, ее высококачественного развития и непрерывного повышения влияния бренда Anyue lemon.

По словам организатора конференции, народного правительства уезда Аньюэ, в ходе Конференции будет проведено 10 мероприятий, включая Саммит по инновациям и развитию лимонной отрасли, конференцию за круглым столом на тему «Построение круга и укрепление цепи» для развития мировой лимонной промышленности, Международную конференцию лимонных партнеров и специальную презентацию для стимулирования инвестиций в лимонную промышленность Аньюэ. Местные и иностранные эксперты, а также руководители ведущих предприятий отрасли обсудят вопросы расширения научно-технических возможностей, управления брендом, инновационного развития и трансформации достижений в интересах развития китайской лимонной промышленности.

Округ Аньюэ, расположенный в городе Цзыян провинции Сычуань (Китай), является одним из пяти основных районов производства лимона в мире, а также единственной такой базой в Китае. Округ удостоен звания «Родины китайских лимонов», что также является причиной проведения конференции в Аньюэ.

С момента появления лимона в 1920-х годах компания Anyue сегодня, после почти ста лет выращивания, произвела новый сорт лимона Youlike лучшего качества. Благодаря влажному и теплому климату, экологическим условиям и плодородной почве, лимон компании Anyue богаче лимонной кислотой, антиоксидантами и другими питательными веществами, чем лимоны других сортов. Он также считается наиболее подходящей разновидностью для употребления в пищу в свежем виде или переработки. Таким образом, уезд Аньюэ постепенно стал наиболее подходящим посевным участком для выращивания высококачественных лимонов.

В настоящее время посевная площадка в Аньюэ расширилась до 32 000 га, а годовой объем производства составляет 600 000 тонн. Лимоны экспортируются в 38 стран и регионов, включая Россию, Сингапур и ОАЭ, при этом объем экспорта из года в год увеличивается. В 2021 году объем экспорта лимона Anyue достиг 86 000 тонн при объеме торговли в 774 млн юаней (более 6,5 млрд рублей), что привело к увеличению общего оборота производственной цепи до 15,14 млрд юаней (более 12,8 млрд рублей).

В последние годы производственная цепь компании Anyue lemon активно развивается, наращивая сеть предприятий. На основе лимона производят более 200 видов продуктов, например, сушеные дольки лимона, эфирное масло, парфюм, лимонная маска для лица, напитки и моющее средство. Также жители Аньюэ используют лимон в блюдах сычуаньской кухни и устраивают "Лимонный праздник", где можно попробовать блюда с уникальным вкусом, например, хрустящую рыбу с лимоном, пудинг из курицы с тофу и лимоном, лимонный тарт или креветки сашими в лимонном соусе, что наглядно демонстрирует высокую ценность продукции Anyue lemon.

В будущем компания Anyue планирует цифровизировать процесс выращивания премиальных сортов лимона и повысить его качество, чтобы обеспечить развитие сорта с помощью науки и технологий, стремясь к созданию всемирно известного бренда лимона из Аньюэ.

SOURCE Anyue County People's Government