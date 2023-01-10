Новый расширенный выставочный комплекс Кантонской ярмарки стал крупнейшим в мире

ГУАНЧЖОУ (Китай), 10 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Открыт новый расширенный комплекс Китайской ярмарки импортной и экспортной продукции (далее «Кантонский выставочный комплекс»). Благодаря крупнейшим в мире размерам выставочного зала и разнообразным функциональным отделениям Кантонский выставочный комплекс стал крупнейшим выставочным комплексом в мире.

Строительство новых площадей началось в декабре 2020 года, включая четыре функциональные зоны: выставочные залы, конференц-центр, административный центр и регистрационный зал. Это крупнейший проект расширения в истории Кантонского выставочного комплекса с общей площадью около 560 000 квадратных метров, что эквивалентно 78 стандартным футбольным полям. После его завершения площадь Кантонской ярмарки составит более 1,62 миллионов квадратных метров, прибавив около 6 000 стендов.

На настоящий момент после завершения строительства были введены в эксплуатацию новые выставочные залы и расширенный восточный регистрационный зал. Конференц-центр все еще на стадии строительства и, как ожидается, будет завершен в 2023 году.

Строительство расширенного Кантонского выставочного комплекса соответствует концепции энергосберегающей деятельности с использованием применяемых повсеместно низкоуглеродных и экологичных технологий. Кантонская ярмарка опирается на концепцию экологичного дизайна, выбирая оборудование с низким энергопотреблением и внедряя интеллектуальные системы. За счет повышения эффективности используемых ресурсов Кантонский выставочный комплекс может экономить пространство, воду, материалы и энергию, достигая более существенных показателей по сокращению углеродных выбросов.

«Завершение новой Зоны D знаменует собой возобновление работы Кантонской ярмарки в полную силу, — заявила сотрудник China Foreign Trade Centre Group Co., Ltd. Ма Цзяин (Ma Jiaying), — по сравнению с предыдущей площадкой новый участок отличается улучшенным как программным, так и аппаратным обеспечением, включая использование интеллектуального оборудования, выставочного зала без колонн, конференц-центра, а также многофункционального переговорного зала, что позволило достичь нового качественного скачка в функционале и размерах Кантонского выставочного комплекса».

В связи с ослаблением эпидемиологических ограничений в Китае 133 Кантонская ярмарка возобновит офлайн-экспозиции, используя объединенную модель «онлайн + офлайн». Новый комплекс обеспечит лучшее качество выставочного обслуживания покупателям со всего мира, желающим изучить возможности для своего бизнеса.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1980574/image_1.jpg

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