Экскурсии для экспатов охватывают искусство, культуру и дизайн Пудуна

ШАНХАЙ, 10 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Открытие в 2021 году Mузея искусств Пудун (Museum of Art Pudong, MAP) стало огромным успехом благодаря не только его архитектурному стилю (прямоугольник из мрамора и стекла на берегу реки Хуанпу), но и выставкам мирового класса, организованным к его открытию Британской галереей Тейт (Tate Britain), испанским Фондом-музеем Жоана Миро (Fundació Joan Miró) и китайским мастером фейерверков Цай Гоцяном (Cai Guoqiang).

Shanghai Pudong Breathtaking Skylines Museum of Art Pudong Shanghai Expo Culture Park Xinchang Ancient Town

30 сентября 2022 года в МАР в районе Луцзяцзуй была показана новая выставка «Динамический глаз: оптическое и кинетическое искусство из коллекции Тейт».

По данным Информационного управления Народного правительства нового района Шанхая Пудун, MAP вошел в восемь туристических маршрутов, представленных правительством Пудуна.

Как следует из названия, маршруты «Пудун глазами экспатов» были специально разработаны для экспатов.

По статистике в Пудуне расположены региональные штаб-квартиры более 400 многонациональных компаний и проживают более 100 000 иностранных специалистов. Маршруты покажут им разностороннее очарование Пудуна: от древнего города на воде до второго по высоте здания в мире, от оживленных торговых комплексов до экологических парков.

Маршрут 1. История развития и открытости Пудуна: Выставочный зал развития Пудуна — Штаб-квартира Народного банка Китая в Шанхае — Выставочный зал городского исторического развития Шанхая (телебашня «Восточная жемчужина») — Шанхайская фондовая биржа — Выстака Shanghai Pudong Expo

Маршрут 2. Культура Шанхая: Шанхайская башня — Телебашня «Восточная жемчужина» — Музей искусств Пудун — Почта Ванцзян — Парк культуры Шанхайской всемирной выставки — Шанхайский спортивный центр «Восток»

Маршрут 3. Столица искусств: Китайский художественный музей — Шанхайский музей современного искусства — Культурный центр Баоку, книжный магазин Duoyun Books (в Шанхайской башне) — Музей Авроры — Музей искусств Пудун — Центр восточного искусства — Шанхайский Международный центр искусств

Маршрут 4. Город науки: Шанхайский музей науки и технологий — Долина роботов — Научный зал Чжанцзяна — Научно-экспериментальный центр AIsland — Выставочный центр индустрии 5G в Цзиньцяо — Демонстрационный центр испытаний интеллектуальных сетевых транспортных средств Цзиньцяо

Маршрут 5. Центр мировой моды: ТЦ Taikoo Li Qiantan — здание Mercedes-Benz Arena — ТЦ IFC — здание MIFA 1862 — ТЦ Century Link Mall — ТЦ Bicester Shanghai Village — ТЦ Florentia Village

Маршрут 6. Достопримечательности: Потрясающие городские пейзажи (телебашня «Восточная жемчужина», Шанхайская башня, небоскреб Цзинь Мао, Шанхайский Всемирный финансовый центр) — Шанхайский океанариум — Шанхайская Восточная библиотека — Пудунская библиотека — Шанхайский «Диснейленд» — Шанхайский парк диких животных — Океанариум Хайчан — Шанхайский астрономический музей

Маршрут 7. Природа: Парк культуры Шанхайской всемирной выставки — «Парк Века» — Море цветов в шанхайском ботаническом саду — Лавандовый парк — Загородный парк в Хэцине — Лесной парк Биньцзян

Маршрут 8. Нематериальное культурное наследие древних городов: Старая улица Гаоцяо — здание Нэйшиди — старая улица Саньлиньтан — бывшая резиденция Фу Лэя — древний город Синьчан

Тоска по дому неизбежна для любого человека, находящегося далеко от него. Но в большинстве случаев Мэтью Джон Хейнс (Matthew John Haynes) может излечить от нее здесь, в Шанхае.

Британец прожил в Пудуне около семи лет в качестве учителя в колледже Dulwich College.

Как и многие его коллеги, он поселился в многонациональном районе Биюнь, недалеко от школьного городка. Но близость к месту работы — не единственная причина, по которой он предпочитает жить в Пудуне.

«Мне нравится Пудун, — говорит он. — Здесь немного тише, это хорошо для меня, потому что я родом из сельской местности. Я нахожусь в самом большом городе мира, но при этом совсем недалеко от тихих и приятных мест».

Если район Биюнь — тихая заводь Пудуна, то район Луцзяцзуй — полная его противоположность: он усеян высотками и переполнен посетителями. Однако Хейнсу он нравится.

«Здесь всего намешано, и множество возможностей для всех, — заявил он, отметив, что в Пудуне и Шанхае есть множество различных способов понимания мира. —

Мне очень нравятся открытые пространства в Пудуне. Мне нравится Парк Века и места, где можно отдыхать на свежем воздухе. Здесь также очень интересно для семей. Можно посетить художественный музей, музей науки и техники и аквариум», — добавил он.

30 сентября Хейнс посетил выставку «Динамический глаз: оптическое и кинетическое искусство из коллекции Тейт» в Музее искусств Пудун.

Это был его первый визит в музей, который его впечатлил. Похоже, это еще один способ излечить тоску по дому.

«Я британец. Сегодня первый день выставки галереи Тейт. Смотрите! Даже пол, на котором мы стоим — часть выставки Тейт, — сказал он, притаптывая по полу. — Это потрясающе. Для меня лично это прекрасно».

Ссылки на вложенные изображения:

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431119

Подпись: Захватывающий пейзаж Пудуна в Шанхае

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431129

Подпись: Музей искусств Пудун

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431130

Подпись: Парк культуры Шанхайской всемирной выставки

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431131

Подпись: Древний город Синьчан

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1916936/1_Skylines.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1916937/2_Museum_of_Art_Pudong.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1916938/3_Shanghai_Expo_Culture_Park.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1916939/4_Xinchang_Ancient_Town.jpg

SOURCE Information Office of Shanghai Pudong New Area People's Government