Шесть ключевых мер, предлагаемых министрами здравоохранения, в преддверии саммита G20

БАЛИ, 31 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 28 октября 2022 года министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин (Budi Gunadi Sadikin) закрыл проходившее на Бали второе совещание министров здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20). Эта встреча является кульминацией проводившихся в странах «Большой двадцатки» дискуссий по вопросам, связанным с укреплением глобальной архитектуры здравоохранения и повышения эффективности мер по профилактике, обеспечению готовности и реагированию на пандемии.

G20 Health Ministers Meeting Produced Key Actions to Strengthen Global Health Architecture

Вопреки текущей геополитической напряженности, получившей широкое отражение в ходе трехдневных встреч, государства-члены G20 сохраняют твердую приверженность поиску общего решения глобальных проблем в области здравоохранения. Эту приверженность подчеркнул Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин, который в своем выступлении в частности сказал: «Несмотря на наши разногласия, государства-члены G20 собрались вместе, чтобы говорить на одном языке — языке гуманизма, языке здоровья, который не знает границ».

Итогом встречи стал технический документ, который будет вынесен на рассмотрение участников намеченного на середину ноября Саммита лидеров «Большой двадцатки». В документ были включены шесть следующих ключевых мер:

В результате реализации программы Health Track был создан и запущен фонд борьбы с пандемией. Члены «Большой двадцатки» обязуются продолжать и углублять работу в рамках совместной целевой группы по финансам и здравоохранению (JFHTF) и призывают все государства G20 развивать основные конкретные достижения Фонда борьбы с пандемией, известного ранее как Фонд финансовых посредников (FIF), в области профилактики, обеспечения готовности и реагирования на пандемии. После завершения оценки итогов реализации инициативы ACT-A (Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19) страны G20 должны продолжить играть ведущую роль в формировании структур для обеспечения готовности механизмов реагирования на будущие пандемии. За период председательства Индонезии государствам-членам «Большой двадцатки» удалось добиться прогресса в области геномного надзора, который должен послужить основой для проведения и совершенствования постоянного эпидемиологического надзора, представляющего собой важнейший элемент системы профилактики, обеспечения готовности и реагирования на пандемии. Следует развивать дальнейшее глобальное сотрудничество в целях закрепления успехов, достигнутых в рамках существующих систем выдачи разрешений на перелеты в период пандемии при одновременном переходе к их унификации. Необходимо провести анализ недоработок и картирование существующих и формирующихся научно-исследовательских и производственных сетей. Эту задачу «Большой двадцатке» предстоит решить в период предстоящего председательства Индии. Членам «Большой двадцатки» предстоит решить ряд дополнительных конкретных задач, которые также рассматривались в ходе встречи министров здравоохранения стран G7. В их число входят увеличение финансирования борьбы с туберкулезом; реализации инициативы «Единое здоровье» (One Health) и укрепление потенциала по профилактике, выявлению и реагированию на устойчивость к антимикробным препаратам.

На следующем саммите лидеров G7 Индонезия передаст председательство Индии, которая возглавит усилия стран «Большой двадцатки» по развитию и укреплению глобальной архитектуры здравоохранения.

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SOURCE The Indonesian Ministry of Health