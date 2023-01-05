Главные тренды в области здорового образа жизни на 2023 год согласно iHerb

Д-р Майкл Мюррей рассказал в популярном блоге iHerb о трендах в области здорового образа жизни, которые наберут популярность в 2023 году

ПАСАДЕНА (шт. Калифорния, США), 5 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания iHerb, крупнейшая платформа электронной коммерции в области витаминов, минералов и пищевых добавок, попросила д-ра Майкла Мюррея (Michael Murray), одного из ведущих специалистов в области пищевых добавок и натуральных продуктов, поделиться своими мыслями о главных тенденциях в области здравоохранения и здорового образа жизни, которые, по всей вероятности, станут популярными в 2023 году. С полным прогнозом можно ознакомиться в блоге iHerb — авторитетном ресурсе, включающем рекомендации проверенных экспертов о самых свежих трендах в области здорового образа жизни.

Тренд 1: изменение акцента в сфере здравоохранения и здорового образа жизни

С начала пандемии COVID-19 одним из ключевых популярных направлений стало укрепление иммунитета, однако недавние опросы свидетельствуют о росте популярности некоторых других направлений. В одном из опросов, в котором приняли участие более 5000 потребителей из семи стран, в качестве основных проблем были названы качество сна и стресс, а также состояние и работа мозга. В этой статье вы найдете рекомендации д-ра Мюррея по лучшим добавкам для каждой из этих проблем со здоровьем.

Тренд 2: все больше людей открывают для себя силу белка

Рыночные данные показывают, что сегмент протеинового порошка и аминокислот является самым быстрорастущим сектором в категории пищевых добавок. Этот рост стимулирует не только растущее число любителей спорта и культуристов, но и потребители, покупающие протеиновые продукты с коллагеном для укрепления здоровья и красоты кожи. Д-р Мюррей отмечает, что коллаген является самым востребованным видом белков, при этом потребители также покупают все больше веганского белка (горох, конопля, тыква, соя, рис и т. д.), сыворотку, казеин и порошки яичного белка.

Тренд 3: популярность добавок не в виде таблеток будет расти

Традиционные таблетки и капсулы будут оставаться популярным вариантом, однако потребители все чаще ищут альтернативы. По данным журнала Nutrition Business Journal, в 2021 году более 60% покупок пищевых добавок приходилось на не таблетки, а на такие другие формы, как жевательные конфеты, пастилки, порошки и растворимые таблетки, которые впервые превзошли традиционные таблетки по объемам продаж. В своей статье д-р Мюррей объясняет, почему жевательные конфеты возглавили этот рост и будут становиться все более популярными, при этом наиболее заметной тенденцией становится рост в сегменте веганских жевательных конфет.

Тренд 4: стремительно набирают популярность грибные продукты

Мировой рынок полезных для здоровья грибов оценивается более чем в 25 млрд долларов США, и, как ожидается, в течение следующих восьми лет он будет расти темпами более 10% в год. Это свидетельствует о значительном росте популярности функциональных грибов как пищевых и диетических добавок благодаря их многочисленным полезным свойствам. Д-р Мюррей прогнозирует резкий рост популярности чаги, кордицепса и трутовика разноцветного помимо уже хорошо известных шиитаке и рейши, и объясняет причины этого роста.

Тренд 5: экологичные средства для гидратации становятся все более популярными

Еще одна новая тенденция, которую отмечает д-р Мюррей, — это рост популярности электролитных шипучих смесей, используемых для улучшения качества воды и гидратации, которые он называет в своем блоге одним из самых быстрорастущих видов пищевых добавок. Эти средства для гидратации выпускаются как в форме таблеток, так и в форме порошка для приготовления напитка и служат альтернативой для готовых к употреблению электролитных напитков для гидратации в одноразовых пластиковых бутылках. В прошлом электролитные напитки и добавки использовали для восстановления спортсмены, а теперь их используют для бесперебойной доставки функциональных ингредиентов потребители по всему миру.

С более подробной информацией о здоровом образе жизни, представленной командой экспертов iHerb в области здравоохранения, можно ознакомиться на сайте www.iherb.com/blog. В блоге iHerb, открытом в 2017 году, содержится более 1500 статей от более чем 100 авторитетных авторов, начиная с врачей и дерматологов и заканчивая зарегистрированными диетологами, сертифицированными специалистами по силовой и кондиционной подготовке и мн. др. В 2022 году у блога iHerb, который переводится профессиональными переводчиками на 14 языков, было более 10 миллионов читателей. Это отличный ресурс обо всем, что касается здоровья и здорового образа жизни.

Информация о компании iHerb: Компания iHerb — крупнейший интернет-ритейлер в категории «Витамины, минералы, БАД». Компания стремится расширить свое присутствие в других сферах рынка товаров для здорового образа жизни. Пользуясь доверием миллионов людей в более чем 185 странах, iHerb предлагает тщательно подобранный ассортимент фирменных и инновационных товаров как сторонних поставщиков, так и собственного производства по самым выгодным ценам и с удобной прямой доставкой. https://www.iherb.com

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