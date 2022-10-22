Санья рекламирует свои туристические достопримечательности в Макао

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Sanya Tourism Promotion Board

Oct 22, 2022, 13:33 ET

Санья рекламирует свои туристические достопримечательности в Макао в рамках сотрудничества в целях развития между портом свободной торговли Хайнань и Большим Заливом

Совет по развитию туризма Саньи продолжает расширять взаимодействие с Большим Заливом и международным сообществом в целом, чтобы предоставить туристам более разнообразные возможности и многоцелевые туристические маршруты в экономическом округе Санья

МАКАО, 22 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 21 октября Совет по развитию туризма Саньи (STPB) провел рекламное мероприятие в специальном административном районе Макао, в ходе которого были показаны различные достопримечательности Саньи и продемонстрирована его привлекательность в качестве международного туристического направления премиум-класса.

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Sanya
Sanya

Это первый год, когда STPB организовал такое мероприятие за пределами континентального Китая. Альберт Йип (Albert Yip), генеральный директор STPB, заявил, что Совет работает над повышением привлекательности Саньи в качестве международного туристического направления с помощью таких рекламных мероприятий. Это мероприятие в Макао является частью усилий STPB по расширению обмена и сотрудничества в туристическом секторе между районом Большого Залива Гуандун-Гонконг-Макао и портом свободной торговли Хайнань.

Уже давно большая часть туристов въезжает в Санью из Макао. По данным STPB, в августе отели Саньи приняли на 19,13% больше гостей из Макао, чем в 2021 году. Если взглянуть на демографическую ситуацию, то можно сказать, что в основном в Санью из Макао приезжают туристы среднего и молодого возраста, причем наиболее популярными видами деятельности являются экскурсии и шопинг.

STPB также рекламировал туристические достопримечательности Саньи согласно особым предпочтениям туристов из Макао. В этом мероприятии принял участие ряд туристических компаний и поставщиков услуг из экономического округа Санья, продемонстрировавших различные туристические достопримечательности и услуги, которые Санья может предложить туристам из Макао, охватывая широкий спектр от гостиниц и транспорта до театров, здоровья и отдыха, а также персонализированных поездок. Экономический округ Санья, включающий Санью и четыре близлежащих уезда и города — Линшуй, Баотин, Лэдун и Учжишань — намеревается стать первопроходцем новой модели экономического роста для стимулирования внутреннего туризма в Санью и открытия возможностей множества туристических направлений в регионе.

Позиционируя Санью в качестве открытого и разностороннего международного направления, STPB работает над расширением возможностей Саньи, используя потенциал Большого залива и порта свободной торговли Хайнань, углубляющих сотрудничество в целях роста. На второй выставке Hainan Expo в июле на мероприятии, посвященном Дню Саньи, были представлены три дебюта от гонконгских бутиков и передовых дизайнерских брендов. Сотрудничество с гонконгскими дизайнерами подчеркивает стремление Саньи к расширению взаимодействия с Большим заливом и международным сообществом, чтобы предложить туристам большее разнообразие.

STPB также проявляет активность на международном рынке. С момента своего основания в 2020 году STPB непрерывно расширяет туристические предложения Саньи и пропагандирует уникальность города для всего мира. Санья не только является современным международным городом, но и обладает уникальными преимуществами для устойчивого туризма благодаря своим потрясающим ландшафтам и богатству природных ресурсов.

Недавно STPB начал кампанию по привлечению блоггеров из разных стран в Санью, побуждая их открыть для себя уникальные и яркие возможности этого направления в плане еды, культуры и пр. Одна из блоггеров поделилась со своей мировой аудиторией красотой горных троп и весельем сплава по реке в Учжишане. В ее прямом эфире были показаны нетронутая растительность, озера и разнообразная культура коренных народов Ли и Мяо, открывающие другую сторону Саньи, не только солнце, пляжи и фешенебельные отели.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1926747/Sanya.jpg 

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board

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