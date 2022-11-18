Новый уровень четкости - новейший ультратонкий монитор CHiQ UltraSlim

ЧЖУНШАНЬ (Китай), 18 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Бренд CHiQ является синонимом повышения качества жизни за счет предлагаемых интеллектуальных устройств, которые справляются с задачами за меньшее время, давая потребителям больше преимуществ. Новый ультратонкий монитор CHiQ UltraSlim, сочетающий в себе множество достоинств, поразит вас легкостью, портативностью, изысканной эстетикой и потрясающей четкостью.

Удивительно тонкий и компактный

Компактный и ультратонкий, словно книжная страница, с простым, но эффектным дизайном без металлической рамки — в любом доме или офисе этот монитор выделяется в качестве центрального декоративного элемента. Толщина составляет всего 8 мм, а наклон легко регулируется в диапазоне от 5 до 15 градусов, что обеспечивает наиболее комфортный угол зрения для работы и игры.

Устойчивый под любым углом для большего комфорта

Серия UltraSlim, выполненная на более устойчивой металлической стойке V-образной формы и поддерживаемая переходником для стойки VESA, обеспечивающим устойчивость под любым углом, позволяет установить наиболее комфортный угол зрения со стабильностью, на которую можно положиться. Широкоэкранный монитор диагональю 24 дюйма, 27 дюймов или 32 дюйма с разрешением высокой четкости и 1,07 млрд цветов для получения невероятно четкого и яркого изображения.

Идеальный помощник для работы и игры

Монитор CHiQ UltraSlim абсолютно универсален и легко встраивается в обстановку вашего дома или офиса. Дисплей с низким синим излучением эффективно снижает вред синего света для глаз и визуальную усталость, позволяя вам осуществлять множество проектов с этим универсальным устройством. Этот прекрасный помощник также поддерживает игровые профили и режимы Freesync/FPS/RTS с новейшей графикой, чтобы вывести вашу игру на новый уровень.

Двойной эффект

И наконец, объедините два монитора CHiQ UltraSlim для создания поистине потрясающего экрана, обеспечивающего более широкий угол обзора, а также превосходное качество работы или игры по более выгодной цене.

CHiQ — это техника, которая обеспечивает больше комфорта и удобства. Откройте новые перспективы с помощью монитора CHiQ UltraSlim и, где бы вы ни были, фокусируйтесь на лучшем в вашей жизни.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1950048/image_5010092_36541106.jpg

SOURCE CHiQ