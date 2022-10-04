Испытайте свои силы в высочайшем уровне игры <MIR4>! Представлен новый контент «Адский рейд»
Oct 04, 2022, 13:31 ET
- «Адский рейд» — новый игровой контент для игроков уровня 90 и выше
- Добавлена функция Особое усиление для повышения силы предметов наряду с 2 новыми предметами
- Добавлено Вознесение для улучшения статистики легендарных духов
СЕУЛ (Южная Корея), 4 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Wemade представила 4 октября 2022 года «Адский рейд» — новый контент для своей знаменитой глобальной многопользовательской ролевой онлайн-игры (MMORPG)
«Адский рейд», игровой контент жесткого режима для игроков 90-го и более высоких уровней, намного сложнее, чем «Рейд на боссов» (Boss Raid). До 15 игроков могут участвовать в сражении с могущественным боссом-монстром и его последователями.
Теперь больше участников имеют более высокую вероятность получения более высоких наград. Если в игре примут участие шесть или более игроков, то есть шанс приобрести Эпическое дополнительное оружие и серьги 1-го уровня, Елей благословения и пять видов Подношений, используемых для усиления Тотема.
«Адский рейд» состоит из нескольких этапов, основанных на трех уровнях монстров — уровни 100, 120 и 140, и в игру могут вступать только игроки, имеющие билет «Адского рейда».
В течение 15 минут игроки могут бросить вызов монстру 140-го уровня, чтобы получить шанс на дальнейшее усиление.
Кроме того, была добавлена специальная функция Особое усиление, с помощью которой игроки могут улучшить такие эпические и более высокие предметы, как Камень демона, Лучеит, Сокровище духов и Таинственный фрагмент. Сталь дракона, Темная сталь и Камни усиления необходимы для улучшения предметов, и игроки могут использовать Масло благословения, чтобы увеличить шансы на улучшение.
Кроме того, была добавлена система Вознесения, в рамках которой игроки могут повысить статистику легендарных духов до 4-го уровня. При прохождении уровня через систему Вознесения добавляется слот для добавления Сокровища духов и улучшается уникальная статистика.
Более подробная информация об игре <MIR4> представлена на официальном сайте и в сообществе игроков.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1913555/MIR4_image_Hell_Raid.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1848100/MIR4_Logo.jpg
SOURCE Wemade
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