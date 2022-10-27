Международный семинар-практикум по сердечным аритмиям

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Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

Oct 27, 2022, 12:38 ET

Техасский институт сердечной аритмии проводит международный семинар-практикум по сердечным аритмиям

ОСТИН (шт. Техас), 27 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Недавно исполнительный директор по медицинским вопросам Техасского института сердечной аритмии (TCAI) при медицинском центре St. David's провел в Венеции (Италия) очередной международный семинар по сердечным аритмиям Venice Arrhythmias 2022, организуемый раз в два года. В этом году семинар прошел с 13 по 15 октября. В качестве президента Venice Arrhythmias доктор медицины Андреа Натале (Andrea Natale) (M.D., F.A.C.C., F.H.R.S., F.E.S.C.) отвечал за составление программы мероприятия. В семинаре приняли участие свыше 600 человек из более чем 40 стран.

На протяжении трех дней участники семинара под руководством доктора Натале знакомились с практикой применения абляции импульсным полем для лечения мерцательной аритмии и обсуждали инновационные технологии и подходы к использованию методики абляции для лечения фибрилляции предсердий. С основным докладом на семинаре выступил Фрэнк Байден (Frank Biden), брат президента Джо Байдена. Он открыл семинар лекцией на тему «Будущее мирового здравоохранения» (The Future of Global Healthcare).

«Сегодня Венеция, в которой на прекрасном острове Сан-Джорджо Маджоре собрались самые известные эксперты в области сердечной аритмии со всего мира, стала центром новейших достижений и инноваций в этом направлении медицины»,— сказал в своем приветственном обращении доктор Натале. — Для меня большая честь принимать участие в проведении этой престижной конференции, а также представлять TCAI и результаты первоклассной работы, выполненной всеми нашими врачами». 

В работе семинара приняли участие всемирно известные ведущие специалисты в области базовой и клинической сердечной электрофизиологии, ознакомившие коллег с последними научными достижениями и инновациями. Для участников был организован широкий спектр интерактивных и практических заседаний, включая дискуссии, презентации сложных клинических случаев с последующим обсуждением, а также профессиональные обсуждения случаев, как с использованием предварительно записанных материалов, так и в режиме реального времени.

Международный семинар Venice Arrhythmias проводится при поддержке международных научных обществ, работающих в области сердечной электрофизиологии и аритмологии, таких как Европейская ассоциация сердечного ритма Европейского общества кардиологов (EHRA-ESC) и Общество сердечного ритма (HR). Помощь в организации семинара была оказана местными органами самоуправления. Международный семинар Venice Arrhythmias проводится начиная с 1989 года и является самым долголетним и успешным мероприятием такого рода в области электрофизиологии. 

Более подробная информация представлена на сайте VeniceArrhythmias.org.

Контакты для прессы: ECPR 
Мэтт Грилли (Matt Grilli) или Кэт Гриффит (Kat Griffith)
[email protected] или [email protected]
; тел. (512) 797-4002 или (630) 800-9533

SOURCE Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David’s Medical Center

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