Санья приветствует Центр обучения и отдыха PGA of America в гольф-клубе Yalong Bay

Санья приветствует Центр обучения и отдыха Ассоциации профессиональных игроков гольфа США в гольф-клубе Yalong Bay, ожидая рост индустрии гольфа

САНЬЯ (Китай), 29 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 25 ноября в гольф-клубе Yalong Bay в Санье, самом популярном туристическом центре на китайском острове Хайнань, известном своими нетронутыми пляжами и множеством спортивных сооружений на открытом воздухе, был официально открыт Центр обучения и отдыха Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America). Это происходит на фоне усилий Хайнаня по диверсификации туризма за счет создания центра местной индустрии гольфа.

«С учетом идеальных природных ресурсов города и условий для спортивной индустрии Санья является идеальным местом для размещения международных спортивных организаций и расширения их присутствия, — заявил Альберт Йип (Albert Yip), генеральный директор Совета по развитию туризма Саньи. — Создание нового центра по обучению гольфу PGA согласуется с желанием Совета по развитию туризма Саньи развивать местный туризм и услуги класса люкс за счет привлечения большего числа организаций и проектов спортивной подготовки для усиления нашего международного влияния».

Ожидается, что благодаря Новому центру обучения и отдыха PGA of America в Yalong Bay компания Hainan Meiguang Tourism, управляющая гольф-клубом Yalong Bay и ведущей китайской компанией в сфере спортивного обучения PacificPine Sports, будут совместно использовать свои ресурсы и внедрять усовершенствованные тренировочные модули, разработанные PGA of America. Новый центр также планирует внедрить продуманную систему управления PGA для обеспечения беспрепятственного и плодотворного обучения всех игроков в гольф.

В целях формирования лучших талантов новый центр обучения и отдыха уделяет особое внимание развитию всего потенциала молодых игроков в гольф и других любителей гольфа.

Кроме того, следует надеяться, что новый учебный центр PGA ускорит развитие индустрии гольфа. Опираясь на свою эффективную систему обучения, новый центр стремится пропагандировать и популяризировать гольф как вид спорта по всему Китаю.

С 2018 года центры PGA of America начали свою деятельность во многих городах Китая, а гольф-клуб Mission Hills создал академии гольфа в Шэньчжэне, Дунгуане и Хайкоу, после чего были созданы многочисленные центры обучения и отдыха в Гонконге, Пекине, Шанхае и Санье.

Учебные центры PGA of America по всему Китаю сформировали группу выдающихся и талантливых спортсменов-юниоров, таких как Сяоуэн Йин, Цзяйи Ван и Эмили Хун.

Санья с его богатыми ресурсами и благоустроенными полями для гольфа стал домом для множества престижных гольф-клубов, включая гольф-клуб Yalong Bay, гольф-клуб Luhuitou, гольф-курорт Sun Valley и гольф-клуб Sanya Begonia Bay Peninsula, что делает его одним из лучших мест для любителей спорта.

Гольф-клуб Yalong Bay, спроектированный известным архитектором полей для гольфа из США Робертом Трентом Джонсом (Robert Trent Jones), располагает полем площадью 68 гектаров с 18 лунками (пар 72) и 98 песчаными бункерами. Через поле протекает извилистая река с площадью водной поверхности в 120 000 квадратных метров.

Для удовлетворения различных образовательных потребностей учебный центр Yalong Bay построил множество объектов, включая помещения для анализа тренировок, помещения для физических тренировок и мультимедийные кинозалы.

Кроме того, для удовлетворения спроса игроков в гольф на различных уровнях новый учебный центр PGA в Yalong Bay предлагает широкий спектр курсов, включая мастер-классы, индивидуальные занятия, корпоративный тимбилдинг, психологические и физические упражнения.

«Благодаря обширным ресурсам Саньи мы можем создать здесь достойную базу для обучения гольфу, чтобы предложить любителям гольфа со всей страны высококачественные и первоклассные занятия гольфом», — заявил опытный сертифицированный PGA of America тренер по гольфу Роберт Дэвис (Robert Davis), возглавляющей команду тренеров в новом центре PGA в Yalong Bay.

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SOURCE Sanya Tourism Promotion Board