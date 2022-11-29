Санья приветствует Центр обучения и отдыха PGA of America в гольф-клубе Yalong Bay

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Sanya Tourism Promotion Board

Nov 29, 2022, 13:09 ET

Санья приветствует Центр обучения и отдыха Ассоциации профессиональных игроков гольфа США в гольф-клубе Yalong Bay, ожидая рост индустрии гольфа 

САНЬЯ (Китай), 29 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 25 ноября в гольф-клубе Yalong Bay в Санье, самом популярном туристическом центре на китайском острове Хайнань, известном своими нетронутыми пляжами и множеством спортивных сооружений на открытом воздухе, был официально открыт Центр обучения и отдыха Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America). Это происходит на фоне усилий Хайнаня по диверсификации туризма за счет создания центра местной индустрии гольфа.

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«С учетом идеальных природных ресурсов города и условий для спортивной индустрии Санья является идеальным местом для размещения международных спортивных организаций и расширения их присутствия, — заявил Альберт Йип (Albert Yip), генеральный директор Совета по развитию туризма Саньи. — Создание нового центра по обучению гольфу PGA согласуется с желанием Совета по развитию туризма Саньи развивать местный туризм и услуги класса люкс за счет привлечения большего числа организаций и проектов спортивной подготовки для усиления нашего международного влияния».

Ожидается, что благодаря Новому центру обучения и отдыха PGA of America в Yalong Bay компания Hainan Meiguang Tourism, управляющая гольф-клубом Yalong Bay и ведущей китайской компанией в сфере спортивного обучения PacificPine Sports, будут совместно использовать свои ресурсы и внедрять усовершенствованные тренировочные модули, разработанные PGA of America. Новый центр также планирует внедрить продуманную систему управления PGA для обеспечения беспрепятственного и плодотворного обучения всех игроков в гольф.

В целях формирования лучших талантов новый центр обучения и отдыха уделяет особое внимание развитию всего потенциала молодых игроков в гольф и других любителей гольфа.

Кроме того, следует надеяться, что новый учебный центр PGA ускорит развитие индустрии гольфа. Опираясь на свою эффективную систему обучения, новый центр стремится пропагандировать и популяризировать гольф как вид спорта по всему Китаю.

С 2018 года центры PGA of America начали свою деятельность во многих городах Китая, а гольф-клуб Mission Hills создал академии гольфа в Шэньчжэне, Дунгуане и Хайкоу, после чего были созданы многочисленные центры обучения и отдыха в Гонконге, Пекине, Шанхае и Санье.

Учебные центры PGA of America по всему Китаю сформировали группу выдающихся и талантливых спортсменов-юниоров, таких как Сяоуэн Йин, Цзяйи Ван и Эмили Хун.

Санья с его богатыми ресурсами и благоустроенными полями для гольфа стал домом для множества престижных гольф-клубов, включая гольф-клуб Yalong Bay, гольф-клуб Luhuitou, гольф-курорт Sun Valley и гольф-клуб Sanya Begonia Bay Peninsula, что делает его одним из лучших мест для любителей спорта.

Гольф-клуб Yalong Bay, спроектированный известным архитектором полей для гольфа из США Робертом Трентом Джонсом (Robert Trent Jones), располагает полем площадью 68 гектаров с 18 лунками (пар 72) и 98 песчаными бункерами. Через поле протекает извилистая река с площадью водной поверхности в 120 000 квадратных метров.

Для удовлетворения различных образовательных потребностей учебный центр Yalong Bay построил множество объектов, включая помещения для анализа тренировок, помещения для физических тренировок и мультимедийные кинозалы.

Кроме того, для удовлетворения спроса игроков в гольф на различных уровнях новый учебный центр PGA в Yalong Bay предлагает широкий спектр курсов, включая мастер-классы, индивидуальные занятия, корпоративный тимбилдинг, психологические и физические упражнения.

«Благодаря обширным ресурсам Саньи мы можем создать здесь достойную базу для обучения гольфу, чтобы предложить любителям гольфа со всей страны высококачественные и первоклассные занятия гольфом», — заявил опытный сертифицированный PGA of America тренер по гольфу Роберт Дэвис (Robert Davis), возглавляющей команду тренеров в новом центре PGA в Yalong Bay.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1957461/image_5013995_27703828.jpg 

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board

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