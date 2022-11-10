Теперь и в России! Экспортная компания «PickPlus», которая поможет приобрести подержанные автомобили по самой выгодной цене напрямую из Ю.Кореи.

GYEONGGI-DO, South Korea, 10 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания PickPlus является одним из крупнейших экспортеров подержанных автомобилей, имеющая собственную автостоянку площадью свыше 6,600 кв.м. Все сотрудники компании имеют сертификаты по диагностике и оценки автомобиля, подтвержденные Министерством земли, инфраструктуры и транспорта Ю.Кореи. Поэтому при проверке автомобиля сотрудники этой компании лично проводят диагностику и предлагают своим клиентам только качественные подержанные автомобили по самой низкой цене.

Учитывая многолетний опыт экспортирования подержанных автомобилей в страны Центральной и Южной Америки, Африки и СНГ, а также основываясь на свои ноу-хау, компания начала более плодотворное сотрудничество с аукционами подержанных автомобилей и онлайн площадками. И если изначально основным направлением были более развивающиеся страны, то в последние годы, учитывая повышенный спрос с российсской стороны на подержанные автомобили не только корейских, но и других зарубежных марок, компания Pick Plus всерьез начала экспортировать в Россию.

Какие именно услуги предоставляет компания? Не посещая саму страну, вы можете отправить запрос на интересуюший Вас автомобиль. Компания предложит вам несколько вариантов по поиску, основными из которых являются:

1) Крупнейшая онлайн-платформа подержанных автомобилей в Ю.Корее.

2) Аукционы подержанных автомобилей, в которых могут принимать участие только члены этого сообщества, поэтому «PickPlus» представляет интересы своих клиентов на этих аукционах, предварительно обговорив все условия участия.

Если выделить преимущества компании, то основным показателем является то, что автомобиль проходит личный осмотр инспектора, который отправляет не только заключение по автомобилю, а также дополнительные фотографии и видео, благодаря чему покупателю, который не может лично осмотреть автомобиль, легче принять решение. Также компания имеет несколько партнеров-грузоотправителей, что обеспечивает быструю и недорогую транспортировку.

Кроме того, компания PickPlus имеет свой профессиональный Youtube канал (PICK+), который с каждым днем набирает все большую популярность, благодаря своим экспериментальным роликам с автомобилями, и видеоклипам, сравнивающих различные автомобильные товары. На данный момент у канала 340,000 подписчиков.

Личное обращение ген.директора компании Лим Чон Бин: «Безусловно, за последние пару лет, компания PickPlus столкнулась с некоторыми трудностями, связанные как с пандемией Covid-19, так и с международным экономическим спадом, но не смотря на это, мы стабильно экспортируем подержанные автомобили в более чем 30 стран. Наша компания была официально признана и награждена Корейским Правительством и Официальной Торговой Ассоциацией, как лучшей компанией за достижения в области экспортирования подержанных автомобилей. Также хотелось бы выразить благодарность всему персоналу за их усердную и плодотворную работу, а со своей стороны я постараюсь сделать все возможное для лучшего будущего нашей компании».

Для более подробной информацией вы можете посетить наш сайт: https://www.pick-plus.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943953/image_5004379_21575259.jpg

SOURCE Pick plus