Всемирный экономический форум добавил второй завод SANY в глобальную сеть Lighthouse

ЧАНША (Китай), 19 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания SANY Heavy Industry (далее — SANY), ведущий производитель высокотехнологичного оборудования, теперь имеет два завода с сертификацией Lighthouse — предприятия включены в престижную глобальную сеть Global Lighthouse Network (GLN) Всемирного экономического форума (ВЭФ). Завод № 18 в Чанше вторым из предприятий мировой тяжелой промышленности получил сертификацию Lighthouse после расположенного в Пекине завода по производству буровой техники компании SANY.

Lighthouse factory of SANY

Сеть GLN, основанная в сотрудничестве с McKinsey, присваивает статус Lighthouse Factory заводам-первопроходцам в области цифрового производства и глобализации 4.0, демонстрирующим высочайший уровень интеллектуального производства и цифровизации.

В ответ на вызовы, связанные с цикличными колебаниями на рынке тяжелой промышленности и многообразием, но при этом низким объемом производства деталей для тяжелой техники, компания SANY в полной мере использовала гибкие автоматизированные технологии производства, искусственный интеллект (ИИ) и масштабируемые решения из области Интернета вещей (IoT), создав цифровую и гибкую систему производства тяжелого оборудования на заводе № 18. На заводе были продемонстрированы значительные улучшения: SANY добилась увеличения производственных мощностей на 123%, повышения производительности на 98% и сокращения производственных издержек на 29%.

«В мировой тяжелой промышленности только два завода отмечены сертификацией Lighthouse, и оба они принадлежат SANY. Получение второй сертификации является признанием нашего опыта и демонстрирует наши высокие достижения в области современного производства и цифровой трансформации», — заявил председатель правления компании SANY Heavy Industry Сян Венбо (Xiang Wenbo).

В июле этого года SANY была названа одной из «50 самых умных компаний» по версии MIT Technology Review, а ее завод № 18 становится «самым умным» заводом Lighthouse в секторе тяжелого оборудования.

Завод площадью 100 000 квадратных метров выпускает насосные установки, насосы на прицепах и насосы на шасси грузового автомобиля, лидирующие по рыночной доле на протяжении многих лет подряд.

На заводе полностью автоматизированы девять основных производственных процессов и 32 рутинных производственных сценария.

Каждый насос, производимый на заводе, получает эксклюзивную идентификационную карту с начала производства и интеллектуально направляется «заводским мозгом» MOM на протяжении всего производственного процесса. На заводе реализованы все элементы интеллектуального производства.

Все операции по резке и сортировке стальных листов выполняются ИИ-роботами с трехмерной визуализацией, что повышает точность вплоть до 1 мм, сокращает время на 60% и уменьшает объем отходов материалов почти вдвое.

1540 датчиков и 200 полностью сетевых роботов, установленных на заводе, ежедневно генерируют более 30 ТБ больших данных.

Благодаря технологии слежения Arc Tracking поворотный круг насосной установки длиной 3,7 м и весом 2,6 тонны впервые в отрасли получил сцепление и сварку без креплений.

Компания SANY инвестировала в завод 500 млн юаней (69,53 млн долл. США), и с момента начала реализации этого проекта в Чанше в 2020 году компания совершила прорывы по 55 базовым технологиям.

Трансформация завода № 18 в Чанше в предприятие интеллектуального производства позволила увеличить производственную мощность на 123%, эффективность работы персонала на 98% и общий уровень автоматизации на 76% с возможностью производства 263 единиц учета запасов. В 2021 году стоимость завода в расчете на душу населения достигла 14,7113 млн юаней (2,05 млн долл. США), а стоимость на квадратный метр составила 154 000 юаней (21 410 долл. США).

Оригинальные технологические и технические решения, появившиеся на заводе № 18 в Чанше, были быстро внедрены на 45 других заводах компании SANY. Эти 46 осуществивших цифровую трансформацию предприятий позволили сформировать план создания интеллектуальных заводов в контексте четвертой промышленной революции, одновременно расширив концепцию интеллектуального производства по верхним и нижним звеньям промышленной цепи.

«Компания SANY стремится к цифровой и интеллектуальной трансформации интеллектуальной продукции, производства и эксплуатации за счет непрерывного технологического прогресса и обмена опытом, и мы преуспеваем в стремлении стать эталоном интеллектуального производства в мировой отрасли тяжелой техники», — добавил г-н Сян.

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SOURCE SANY Group