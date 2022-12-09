Яньтай поддерживает и поощряет предприятия

ЯНЬТАЙ (Китай), 9 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- 1 декабря Яньтай провел конференцию уполномоченных по предприятиям с целью обобщения достижений, изучения и разрешения проблем и потребностей предприятий, дальнейшей поддержки системы уполномоченных по предприятиям и совместного развития и роста предприятий и города.

В ходе конференции выступили представители департаментов, учреждений и предпринимателей, участвовавшие в рабочих поездках уполномоченных по службе предприятий. Председатель правления компании Yantai Likai Tech Co., Ltd. Лиу Чуньчжэ (Lyu Chunzhe) заявил следующее: «на второй день запуска программы хеджирования валютных курсов для поддержки малых, средних и микропредприятий, занимающихся внешней торговлей, уполномоченные по предприятиям осуществили рабочий визит вместе с сотрудниками кредитно-гарантийной организации. Они реализовали меры в рамках программы прямо на местах, включая отмену обязательных корпоративных депозитов для банков и бесплатные гарантии, что принесло нам кредиты на сумму 10 миллионов юаней. Все любят таких уполномоченных по предприятиям».

В апреле этого года Яньтай выступил с инициативой введения должности уполномоченного по предприятиям. 1855 правительственных должностных лиц на всех уровнях приступили к работе в качестве таких уполномоченных. По данным Информационного управления Народного правительства города Яньтай, они посещали районы, предприятия, мастерские и производственные объекты, чтобы помочь предприятиям стимулировать производство и развитие.

На конец октября уполномоченные по предприятиям получили 4201 заявлений от предприятий и удовлетворили 3410 из них, таким образом показатель успешного разрешения составил 81,2%. Еще более похвальным является тот факт, что к числу решенных проблем в основном относятся важные проблемы, касающиеся ключевых задач города.

Секретарь Яньтайского комитета КПК Цзян Чэн (Jiang Cheng) заявил, что мы продолжим создавать благоприятные условия и создавать широкую платформу для развития предприятий, чтобы выдающиеся предприятия могли сосредоточиться на укреплении, улучшении и процветании своего бизнеса.

Мэр Яньтая Чжэн Деян (Zheng Deyan) заявил: «Уполномоченные по предприятиям продолжат работу по поддержке предприятий, и всем запросам предприятий придается большое значение. Мы будем проводить углубленные исследования методов и мер, совершенствовать долгосрочные механизмы решения проблем и систематически устранять трудности, с которыми сталкиваются предприятия в процессе своего развития».

SOURCE Information Office of Yantai Municipal People's Government