Новая система хранения данных от Infortrend для постпроизводства видео 4K/8K

Infortrend представляет систему хранения EonStor GS 100GbE All-flash U.2 для повышения производительности постпроизводства видео с разрешением 4K/8K

ТАЙБЭЙ, 28 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий поставщик корпоративных хранилищ, выпустила новую унифицированную систему хранения EonStor GS All-flash U.2, поддерживающую сетевые протоколы 100GbE. Новые решения для хранения данных обеспечивают исключительно высокую производительность и направлены на ускорение процессов постпроизводства видео с разрешением 8K/4K.

С учетом того, что 4K Ultra-HD становится обычной практикой, переход на 8K не за горами. Значительная детализация изображения приводит к экспоненциальному увеличению размера файлов: в зависимости от формата кодека, необработанная видеозапись в 8K приблизительно в три раза больше той же записи в 4K. Большие файлы с разрешением 8K также вызывают и другие проблемы, особенно из-за их необходимости в высокой пропускной способности и малой задержке при совместном постпроизводстве в многопользовательском режиме.

Модели Infortrend EonStor GS 3024UT и 4024U, предназначенные для постпроизводства видео с разрешением 4K/8K, поддерживают интерфейсы 100GbE с RDMA, многополосные слоты PCIe Gen 4 и SSD U.2 NVMe, обеспечивающие скорость чтения до 24 ГБ/с на уровне блоков и 18 ГБ/с на уровне файлов.

Благодаря повышению производительности, студии могут использовать новые решения для повышения эффективности рабочих процессов при постпроизводстве видео с разрешением 4K/8K. Например, один контроллер GS 4024U может поддерживать 48 уровней воспроизведения видео с разрешением 4K. Подобные технические требования были у одной из американских компаний, занимающейся постпроизводством видео для платформ потокового вещания. Они выбрали системы хранения данных 100GbE для постпроизводства мультимедийных материалов 4K и задали пропускную способность в 1,6 ГБ/с для десяти рабочих станций. Цель заключалась в создании инфраструктуры 100GbE, которая может беспрепятственно объединяться с существующими серверами 100GbE для обеспечения высокой пропускной способности, малой задержки и нейтрализации расхождений в производительности клиента и сервера.

«Наши решения для хранения 100GbE с технологией RDMA не только обеспечивают повышенную эффективность редактирования 4K, но и эффективность пост-производства 8K», — заявил старший директор по планированию продукции Infortrend Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о решениях EonStor GS U.2 100GbE

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Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

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