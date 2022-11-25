Две магистерские программы Школы бизнеса PHBS заняли 1-е место в Азии и 20-е место в мире

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 25 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Две программы Школы бизнеса HSBC при Пекинском университете (PHBS), «Магистр менеджмента» (17-е место) и «Магистр финансов» (20-е место), вошли в число 20 лучших в мире и заняли 1-е место в Азии в рейтинге QS Business Masters Rankings 2023 года среди 600 магистерских программ из 40 стран. Это первый случай, когда образовательные программы Школы бизнеса PHBS получили признание в международном рейтинге.

Two PHBS Master's Programs Ranked 1st in Asia and Top 20 Globally

По пяти ключевым показателям рейтинга QS Business Masters — возможность трудоустройства, идейное лидерство, разнообразие студентов и преподавателей, окупаемость инвестиций и результаты выпускников — Школа бизнеса PHBS в этом году отличилась в плане возможностей трудоустройства выпускников: ее программы «Магистр менеджмента» и «Магистр финансов» заняли 12-е и 8-е места соответственно. Несмотря на то, что пандемия оказала значительное влияние на рынок труда, уровень трудоустройства выпускников магистратуры PHBS переломил существующую тенденцию и показал «тройной скачок» в 95,4%, 96,6% и 97,6% в течение трех лет подряд, согласно ежегодному отчету школы о трудоустройстве.

Расположенная в Шэньчжэне Школа бизнеса PHBS была основана в 2004 году с целью содействия развитию исследовательской деятельности Пекинского университета в области глобальной экономики, финансов и менеджмента. В настоящее время Школа предлагает докторскую программу, специализированные магистерские программы, программу MBA, программу Executive MBA и многочисленные программы повышения квалификации руководящих кадров. Поскольку ее целью является выход на международный уровень, Школа бизнеса PHBS получила аккредитацию ассоциаций AACSB, AMBA и EFMD, а также открыла новый кампус в Оксфордшире (Англия).

Благодаря разнообразному составу преподавателей из ведущих университетов мира, Школа бизнеса PHBS предлагает более 130 курсов на английском языке в год, что позволяет студентам из Китая и из-за рубежа получать глубокое китайское образование с глобальными перспективами. Школа продолжает активно развиваться в академическом плане, и в последние годы наблюдается рост числа публикаций ее преподавателей в ведущих академических журналах мира.

https://english.phbs.pku.edu.cn/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1955005/image_1.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School