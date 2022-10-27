Виртуальный день открытых дверей Цинхуа SIGS 2023 | Там, где начинается ваше будущее

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Tsinghua Shenzhen International Graduate School

Oct 27, 2022, 17:53 ET

Посещение Дня открытых дверей — отличная возможность узнать о предлагаемых аспирантам программах. Следите за информационными онлайн-сессиями, проводимыми нашими преподавателями, и получайте более подробную информацию о наших превосходных программах. Мы хотим предоставить вам всю необходимую информацию, в том числе о том, как мы можем помочь вам в построении карьеры, какие учебные планы, рекомендации и консультации мы предлагаем и, самое главное, как быть студентом Цинхуа.

Присоединяйтесь к нам и узнайте, где начинается ваше будущее

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 28 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 29 октября 2022 года состоится виртуальный день открытых дверей Международной высшей школы (SIGS) Цинхуа Шэньчжэнь 2023.

Это мероприятие организуется приемной комиссией SIGS при поддержке рекрутинговых институтов, подразделений и программ, включая Институт исследований материалов, Open FIESTA, Шэньчжэньский институт Цинхуа-Беркли, Институт биофармацевтики и медико-санитарного инжиниринга, Институт окружающей среды и экологии, гидротехники, машиностроения, информатики и компьютерных технологий, больших данных и искусственного интеллекта.

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Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS) Virtual Open Day 2023 will be held on October 29th, 2022.
Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS) Virtual Open Day 2023 will be held on October 29th, 2022.

Участники смогут получать информацию о педагогических ресурсах, научных исследованиях, будущих разработках и международных образовательных особенностях каждого факультета. В конце приемная комиссия и бюро по академическим вопросам расскажут о требованиях к приему и системе финансовой помощи, после чего будет проведена сессия вопросов и ответов. 

Увидимся на виртуальном дне открытых дверей SIGS!

Когда: 29 октября 2022 г.

Проводится: преподавателями и персоналом Цинхуа SIGS

Место проведения: 
1. Zoom (ID: 867 1967 4943)
2. Подпишитесь на аккаунт TsinghuaSIGS в WeChat

Информация о Международной высшей школе (SIGS) Цинхуа Шэньчжэнь

Школа Tsinghua SIGS, основанная в марте 2019 года, является научно-исследовательским и высшим учебным заведением Университета Цинхуа, расположенного на юге Китая. Опираясь на академическое наследие Цинхуа и инновационные ресурсы Шэньчжэня, наши студенты и преподаватели вместе занимаются передовыми исследованиями для решения глобальных проблем. Подготовка будущих лидеров, которые будут заниматься глобальными проблемами. Миссия Tsinghua SIGS заключается в преобразовании высшего образования, а также научных исследований и разработок в целях роста устойчивого развития на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Мы готовим следующие поколения мировых лидеров, осуществляем международное сотрудничество в области глобальных проблем и способствуем междисциплинарным исследованиям и промышленному партнерству.

Школа Tsinghua SIGS выделила 6+1 тематических областей, которые преодолевают традиционные границы между научными дисциплинами и способствуют междисциплинарным исследованиям и обучению. К их числу относятся материаловедение, анализ данных и информатика, биофармацевтика и медико-санитарный инжиниринг, океанский инжиниринг, будущая среда обитания человека, окружающая среда и экология, а также управление инновациями.

Tsinghua SIGS предлагает докторские и магистерские программы для иностранных студентов. 1-й раунд подачи заявлений от зарубежных абитуриентов на 2023 год начинается 15 октября 2022 года. Кандидаты должны заполнить онлайн-заявку на сайте THU (http://gradadmission.tsinghua.edu.cn). Более подробная информация о процедуре подачи заявлений представлена в разделе «прием в Международную высшую школу Цинхуа Шэньчжэнь 2023 (для иностранных студентов)»: https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/2022/0929/c1402a58113/page.htm

С запросами о подробной информации о Дне открытых дверей и процедуре приема обращайтесь в приемную комиссию Цинхуа SIGS или посетите официальный сайт Цинхуа SIGS.

Приемная комиссия
Эл. почта: [email protected]
Телефон: +86 755 26036110

Официальный сайт Цинхуа SIGS
https://www.sigs.tsinghua.edu.cn/en/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1930912/Tsinghua_Shenzhen_International_Graduate_School__Tsinghua_SIGS__Virtual_Open_Day.jpg

SOURCE Tsinghua Shenzhen International Graduate School

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