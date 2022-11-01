Иностранные гости пожелали успеха 5-й выставке CIIE

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China International Import Expo (CIIE)

Nov 01, 2022, 09:54 ET

ШАНХАЙ, 1 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 5-я Международная китайская выставка импортных товаров и услуг пройдет с 5 по 10 ноября 2022 года. Бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен (Jean-Pierre Raffarin) и бывший директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам культуры Франческо Бандарин (Francesco Bandarin) пожелали успеха мероприятию по видеосвязи, воздав должное Китаю за содействие процветанию мировой экономики благодаря открытости на высоком уровне.

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Жан-Пьер Раффарен заявил, что он ранее принимал участие в работе CIIE, и что французские предприятия стремятся приехать в Китай для развития. В настоящее время CIIE играет важную роль в международных торговых обменах. Предприятия могут предложить множество взаимовыгодных проектов на выставке CIIE, доказавшей свое международное влияние, которое невозможно отрицать. Он призвал французские компании принять участие в CIIE для взаимной выгоды обоих народов.

Франческо Бандарин заявил, что неоднократно бывал в Китае и считает CIIE грандиозным международным мероприятием для глобальных закупок, стимулирования инвестиций, культурных и межличностных обменов и открытого сотрудничества. Через это окно мир может увидеть Китай и его великую культуру. Китайский народ, в свою очередь, может увидеть, потрогать и оценить товары и культурное разнообразие со всего мира. Он также сказал, что если бы имел возможность, он бы лично приехал, чтобы принять участие в CIIE.

Источник видео: http://news.medianet.com.au/xinhua-news-agency/ciie
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Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1933415/Jean_Pierre_Rafarrin_Paysage.mp4
Видео — https://mma.prnewswire.com/media/1933416/Francesco_Bandarin_Paysage.mp4
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1934632/CIIE_Logo_Logo.jpg 

SOURCE China International Import Expo (CIIE)

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