В унифицированных системах хранения Infortrend EonStor GS впервые появится функция высокой доступности для обеспечения бесперебойной работы служб при критических нагрузках

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Infortrend Technology

Oct 25, 2022, 02:40 ET

ТАЙБЭЙ, 25 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), ведущий в отрасли поставщик корпоративных хранилищ, объявила о появлении функции высокой доступности (High Availability) в своих унифицированных системах хранения данных EonStor GS. Эта новая функция значительно повышает избыточность хранилища, обеспечивает непрерывную работу и минимизирует перебои в работе в случае непредвиденных событий.

EonStor GS — унифицированная система хранения данных с двойными избыточнымиконтроллерами, предназначенная для предприятий. Компаниям, пользующимся этими системами хранения данных, гарантирована их непрерывная работа при отказе одного процессора/контроллера. Однако непрерывность работы трудно гарантировать в случае непредвиденных событий, таких как прекращение подачи электроэнергии и сбои в сети. Запланированные события, такие как обновление системы, тоже могут привести к простоям в работе и потере доходов.

Чтобы помочь предприятиям справиться с этими проблемами, Infortrend предлагает функцию высокой доступности в EonStor GS, обеспечивающую непрерывную работу объектов с практически нулевым целевым временем восстановления (RTO) и нулевой целевой точкой восстановления (RPO).

Для внедрения функции высокой доступности предприятие развертывает две системы хранения данных в непосредственной близости друг от друга. Когда одна из них неисправна или работает некорректно, другая немедленно принимает на себя все функции. Данная операция основана на механизме «автоматической отработки отказа» /«автоматического воз восстановления работы», при котором состояние этих двух систем непрерывно контролируется для обеспечения автоматического и быстрого переключения сервисов.. Кроме того, в обеих системах хранятся идентичные копии данных, и механизм высокой доступности обеспечивает переключение всех функций между ними так, что пользователи даже не заметят этого.

«EonStor GS с системой высокой доступности предоставляет значительные преимущества в сферах, требующих непрерывной работы служб, таких как финансы, телекоммуникации, государственный сектор , энергетика, высокотехнологичное производство, медицинская промышленность и т.д., — заявил старший директор по планированию продукции компании Infortrend Фрэнк Ли (Frank Lee). — Кроме того, функция высокой доступности также работает для унифицированных хранилищ EonStor GSe в конфигурации с одним контроллером, что поможет малым и средним предприятиям обеспечить бесперебойную работу даже когда один из объектов неисправен».

Подробнее о хранилище EonStor GS и EonStor GSe

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Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки компании Infortrend Technology, Inc. Другие товарные знаки принадлежат их соответствующим владельцам.

SOURCE Infortrend Technology

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