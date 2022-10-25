Сегодня выходит серия EcoFlow RIVER 2 -- линейка портативных электростанций начального уровня до 1 кВт/ч

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EcoFlow Europe s.r.o.

Oct 25, 2022, 02:00 ET

Включающая три модели серия делает портативное энергоснабжение простым благодаря самой высокой в отрасли скорости зарядки и компактным аккумуляторам LFP.

БЕРЛИН, 25 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, эксперт в сфере возобновляемой энергетики, представила серию RIVER 2 — линейку из трех лучших в своем сегменте портативных электростанций базового уровня мощности менее 1 кВт/ч. Модели этой серии, не только доступны по цене, но и рассчитаны на сверхдлительный срок службы. Портативные электростанции нового поколения заряжаются до до 80% всего за 48 минут. Устройства обеспечивают наиболее рациональное и экономичное использование электричества в своей категории, представляя собой надежный источник энергии для мобильного образа жизни и использования в качестве источника аварийного резервного электроснабжения дома. 

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EcoFlow RIVER 2 Series Portable Power Stations
EcoFlow RIVER 2 Series Portable Power Stations

Новая серия модели RIVER, включающая в себя RIVER 2, RIVER 2 Max и RIVER 2 Pro — оснащена усовершенствованными аккумуляторными батареями LFP и весит от 3,5 кг, что делает портативное энергоснабжение простым и безопасным. Цены на устройства серии RIVER 2 начинаются от всего 299 евро, а срок службы в 6 раз превышает средний показатель по категории. Таким образом, серия RIVER 2 обеспечивает увеличенный срок эксплуатации в сочетании со  сравнительно невысокой стоимостью,  гарантируя максимально широкий доступ к новейшим разработкам в области экологически чистой энергии.

«Запуск серии RIVER 2 свидетельствует о стремлении EcoFlow к постоянному инновационному развитию технологий, которые решают актуальные проблемы, — заявил глава компании EcoFlow Брюс Ван (Bruce Wang). — При неопределенных экономических и экологических перспективах мы хотим сделать экологически чистую портативную энергию доступной для всех и везде. Серия EcoFlow RIVER 2 делает это возможным, предлагая практичные, гибкие и недорогие энергетические решения для активного отдыха на свежем воздухе или на случай перебоев в электроснабжении дома».

Портативное энергоснабжение на все случаи жизни 

Благодаря инновационной технологии X-Stream, разработанной компанией EcoFlow, устройства серии RIVER 2 заряжаются в среднем в 5 раз быстрее, чем существующие на сегодняшний день на рынке аналоги. Стандартная модель RIVER 2 может заряжаться с 0% до 100% за 60 минут. Самая высокопроизводительная модель RIVER 2 Pro заряжается полностью за 70 минут. Поэтому EcoFlow позволяет своим клиентам осуществлять спонтанные путешествия и выезды на природу, даже когда планы составляются в последнюю минуту.

Помимо стандартной зарядки от электросети, устройства серии RIVER 2 могут заряжаться за счет альтернативной, бесплатной и экологически чистой солнечной энергии. Устройства серии RIVER 2, рассчитанные на максимальную мощность 220 Вт, с помощью портативных солнечных панелей EcoFlow могут полностью заряжаться за 3 часа.

Надежное энергоснабжение надолго

Все 3 модели серии RIVER 2 оснащены ультрасовременными аккумуляторными батареями LiFePO4 (LFP) с увеличенным сроком службы. По сравнению со средним показателем, составляющим до 500 циклов, срок службы батарей RIVER 2 в 6 раз больше. Устройство рассчитано на более чем 3000 зарядных циклов, что позволит ежедневно использовать новинку в течение почти 10 лет. Аккумуляторы LFP также обеспечивают более безопасную и надежную выходную мощность и выдерживают экстремальные температуры, что позволяет использовать устройства RIVER 2 в сложных погодных условиях. На все модели RIVER 2 компания EcoFlow предоставляет 5-летнюю гарантию.

Экономичное энергоснабжение

Модели серии RIVER 2, разработанные компанией EcoFlow для облегчения доступа к экологически чистым энергетическим решениям, стоят на 34% дешевле, чем устройства предыдущей серии. Цены варьируются от всего 299 евро для стандартной модели RIVER 2 до 799 евро для модели Pro мощностью 800 Вт·ч.  Высокая скорость зарядки и сверхдлительный срок службы устройств серии в долгосрочной перспективе позволят без частых замен использовать новинку. Это делает серию RIVER 2 наиболее экономичной портативной электростанцией мощностью менее 1 кВт/ч среди всех имеющихся на рынке.

Наличие в продаже 

Модели EcoFlow RIVER 2, RIVER 2 Max и RIVER 2 Pro будут доступны с 9 ноября на веб-сайтах EcoFlow.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных электростанций и решений в сфере возобновляемой энергетики. С момента своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для своих потребителей более чем в 100 регионах мира с помощью своих портативных электростанций с экологически безопасными комплектующими. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения бесшумных, более легких и долговечных, экологически чистых аккумуляторов. EcoFlow реализует свою продукцию во всех странах Европы при поддержке более чем 800 местных ритейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайты компании EcoFlow:

Великобритания: uk.ecoflow.com
Франция: fr.ecoflow.com
Германия: de.ecoflow.com
Италия: it.ecoflow.com
Испания: it.ecoflow.com
Другие европейские страны: eu.ecoflow.com

ИСТОЧНИК: EcoFlow Europe s.r.o.

Контакты для прессы

Донна Дин (Donna Ding)
PR-менеджер EcoFlow в Европе
[email protected]
+86 18138401354

Франко Фишер (Franko Fischer)
Директор EcoFlow по связям с общественностью в Германии
[email protected]
+44 015209038677

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1927608/1.jpg

SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.

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