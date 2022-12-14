Ускоряя низкоуглеродную трансформацию, GWM поддерживает финал мирового тура по бадминтону HSBC BWF 2022

БАОДИН (Китай), 14 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- 11 декабря завершился финал мирового тура по бадминтону HSBC BWF 2022 года. В качестве его официального партнера компания GWM выступала за концепцию защиты окружающей среды через снижение выбросов углерода и предоставила свои автомобили на новых источниках энергии, такие как гибридные автомобили HAVAL H6, в качестве официального транспорта.

Accelerating Low-carbon Transformation, GWM Supports HSBC BWF World Tour Finals 2022 with NEVs

У стадиона Нимибутр в Бангкоке (Таиланд) компания GWM организовала стенд для проведения многих интересных и интерактивных мероприятий, в ходе которых зрители могли познакомиться с очарованием бадминтона и теплой атмосферой на площадке соревнований. Выставляемые автомобили HAVAL H6, работающие на новых источниках энергии, также привлекли к себе большое число зрителей. Эта модель получила широкое признание зрителей благодаря своему молодежному стилю и интеллектуальным функциям.

С момента выхода на рынок в Таиланде в июне прошлого года гибридный электромобиль HAVAL H6 получил широкое признание со стороны местных пользователей. По состоянию на ноябрь этого года автомобиль занимал ведущее место в продажах на рынке компактных внедорожников в течение 15 месяцев. В октябре этого года модель H6 PHEV была официально представлена в Таиланде, и всего за 40 минут было заказано более 1000 автомобилей. На Международной автомобильной выставке в Таиланде в ноябре компания GWM представила усовершенствованную версию гибридного автомобиля H6 2023 года, которая предлагает пользователям большее разнообразие в плане интеллектуального вождения, обеспечивая при этом высокую эффективность и защиту окружающей среды.

HAVAL H6 — высокопроизводительный гибридный автомобиль, разработанный на основе модели H6, основанной на понимании GWM спроса на транспорт, работающий на новых источниках энергии. Будучи глобальной моделью, HAVAL H6 стал стратегическим продуктом компании GWM, позволившим завоевать значительную долю на мировом рынке, пользуясь более чем десятилетней популярностью с момента своего появления. Помимо Таиланда, модель HAVAL H6 также была представлена в Южной Африке, Австралии, Бразилии, на Ближнем Востоке и в других странах и регионах, завоевав признание и популярность среди местных пользователей. За последние десять лет с момента выхода на рынок было продано более 4 миллионов автомобилей HAVAL H6 по всему миру.

Для удовлетворения различных потребностей пользователей по всему миру компания GWM также продолжает модернизировать свою продукцию. В настоящее время предлагается третье поколение модели HAVAL H6 с выдающимся улучшением интеллектуальных функций, безопасности и мощности. Кроме того, компания GWM непрерывно расширяет ассортимент новых источников энергии на мировом рынке. Модель HAVAL H6 представлена на многих рынках в версии гибридного электромобиля (HEV) и гибридного электромобиля с подзарядкой от сети (PHEV), обеспечивая пользователям по всему миру более экологичный и интеллектуальный опыт вождения.

Обе модели оснащены гибридной трансмиссией L.E.M.O.N. DHT собственной разработки компании GWM. Благодаря тесному взаимодействию гибридных двигателей и электромоторов в различных сценариях вождения эти два гибридных электромобиля могут удовлетворять потребности пользователей в транспортных средствах, работающих на новых источниках энергии, с длительным сроком службы, высокой эффективностью и высокой производительностью.

В будущем компания GWM планирует представить на мировых рынках новую качественную продукцию, предлагающую пользователям опыт более экологичного и интеллектуального персонализированного вождения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1967604/GWM.jpg

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